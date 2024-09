Dia do Irmão: famosos que são da mesma família - e alguns você nem imagina

Nesta quinta (5), comemora-se no Brasil o dia do irmão. Para marcar a data, Splash relembra os famosos que têm irmãos célebres também — e que pode ser que você nunca tenha ficado sabendo.

Fernando e Alexandre Pires

Os irmãos Fernando e Alexandre Pires com a mãe, Maria Abadia Imagem: Reprodução/Instagram @abadiapires_

Fernando e Alexandre não compartilham apenas a família: os dois fizeram carreira juntos como músicos do grupo de pagode Só Pra Contrariar.

Keenen, Shawn, Damon e Marlon Wayans

Keenen Ivory Wayans, Shawn Wayans, Marlon Wayans e Damon Wayans Imagem: Dimitrios Kambouris/WireImage

A família Wayans é prolífica em formar comediantes — tanto que os filhos dos irmãos Wayans originais já fazem sucesso no cinema e na tevê americanos. Aqui, relembramos o grupo central: Keenan é, em outros trabalhos, o diretor de "As Branquelas" protagonizados por Shawn e Marlon. Já Damon Wayans ficou famoso como o Michael Kyle da série "Eu, a Patroa e as Crianças".

Arthur e Ruan Aguiar

Arthur Aguiar e Ruan Aguiar Imagem: Reprodução/Instagram

O vilão Merreca, da novela "Fuzuê" (TV Globo), é meio-irmão caçula do ator de "Malhação" (Globo) e "Rebelde" (Record), além de campeão do BBB 22.

Noah e Miley Cyrus

Noah Cyrus e Miley Cyrus Imagem: NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

A caçula da família Cyrus chegou a fazer algumas participações na série que consagrou a irmã, "Hannah Montana", do Disney Channel. Mas assim como a mais velha Miley, Noah vem se consagrando mesmo é na música.

Rodrigo e Felipe Simas & Bruno Gissoni

Os irmãos Rodrigo Simas, Felipe Simas e Bruno Gissoni Imagem: Globo/Reginaldo Teixeira

Rodrigo, o José Venâncio de "Renascer" (TV Globo), é irmão de Felipe que deu a vida a Xororó no filme "As Aventuras de José e Durval". Os dois, por sua vez, são meios-irmãos maternos de Bruno Gissoni, conhecido por "Malhação" e "Avenida Brasil" (Globo), além da série "Impuros" (Disney).

Zooey e Emily Deschanel

As atrizes e irmãs Zooey Deschanel e Emily Deschanel Imagem: Mike Blake/Reuters

A cantora e atriz Zooey Deschanel, que deu vida a Jess da série "New Girl" (Fox), é irmã da estrela de "Bones" (Fox), Emily Deschanel, que viveu a dra. Temperance Brennan por mais de uma década. As duas vêm de uma família de artistas: a mãe, Mary Jo, tem no currículo papel na consagrada série "Twin Peaks" e o pai é o diretor de fotografia Caleb Deschanel que trabalhou no live action de "O Rei Leão".

Rafa e Francisco Vitti

Rafa e Francisco Vitti Imagem: Reprodução/Instagram

João Vitti, ator e pai desta dupla, agora tem dois filhos famosos: Rafa, famoso por "Malhação e, mais recentemente, o Davi de "Além da Ilusão" (TV Globo), e Francisco Vitti atualmente em "Elas por Elas" (Globo).

Solange Knowles e Beyoncé

As cantoras Solange Knowles e Beyoncé Imagem: Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

As irmãs Knowles possuem carreiras musicais de rumos diferentes, mas são igualmente bem conceituadas em seus nichos: Solange faz sucesso com trabalhos de R&B e Soul, enquanto Beyoncé se tornou uma mega estrela pop após o Destiny's Child.

Bianca e Lorena Comparato

Bianca Comparato e Lorena Comparato Imagem: Reprodução/Instagram/@robertofilho_profissional

Lorena, estrela de "Rensga Hits!", é irmã de Bianca — que depois de muitos trabalhos de prestígio no Brasil fez uma participação em "Grey's Anatomy" (ABC/Sony) nos EUA este ano. Ambas são filhas do roteirista Doc Comparato.

Liam, Chris e Luke Hemsworth

Trio de atores: Liam Hemsworth, Chris Hemsworth e Luke Hemsworth Imagem: Dave Benett/Dave Benett/WireImage

Liam, conhecido por viver o Gale da saga "Jogos Vorazes", é o caçula de Chris, o Thor da série "Vingadores" da Marvel. Ambos são mais novos que Luke Hemsworth, o Ashley da série "Westworld" (HBO), entre outros trabalhos.

Cauã e Pável Reymond

Cauã Reymond ao lado do irmão Pável Reymond Imagem: Reprodução/Instagram

Pável dividiu os irmãos gêmeos Christian e Renato com seu próprio irmão, Cauã, de tanta semelhança entre os dois atores.

Dakota e Elle Fanning

As atrizes e irmãs Dakota Fanning e Elle Fanning Imagem: Kevin Winter/Getty Images

A Jane de "Crepúsculo" é irmã mais velha da Aurora de "Malévola". No entanto, apesar de estes serem seus trabalhos de mais destaque, ambas as irmãs Fanning possuem carreiras produtivas e foram premiadas por performances em filmes alternativos.

Chico e Enrique Díaz

Os atores Chico Diaz e Enrique Diaz Imagem: Reprodução/Instagram/@enriquediazbrsil

Chico, o Padre Santo de "Renascer" (TV Globo) entre outros trabalhos de uma rica carreira no cinema e na tevê de mais de 40 anos, é o irmão mais velho de Enrique, que recentemente também brilhou na mesma novela como o vilão Coronel Firmino, após sucessos como "Pantanal" e "Amor de Mãe" (Globo).

Tato e Cássio Gabus Mendes

Os irmãos Tato Gabus Mendes e Cassio Gabus Mendes (ao lado do amigo Miguel Falabella) Imagem: Eny Miranda/Divulgação

Filhos do falecido autor de novelas Cassiano Gabus Mendes, ambos têm longas carreiras na tevê. Tato, o mais velho, é mais lembrado como o vilão Dr. Sarmento de "Cheias de Charme" (TV Globo) enquanto Cássio esteve mais recentemente no remake de "Éramos Seis", além de "Todas as Flores" e "Elas por Elas" (Globo).

Gustaf, Bill e Alexander Skarsgard

Gustaf Skarsgard, Bill Skarsgard e Alexander Skarsgard Imagem: Jason LaVeris/FilmMagic

Filhos do ator sueco Stellan Skarsgard, o trio faz sucesso no cinema e na tevê americanos. Gustaf é conhecido como o Floki da série "Vikings", enquanto Bill é a estrela do remake de "It: A Coisa" na pele do palhaço Pennywise. Já Alexander, que mais recentemente esteve na série "Succession", é mais lembrado por seu papel como o vampiro Eric de "True Blood".

Rocco e Camila Pitanga

Família de atores: Camila Pitanga e seu irmão, Rocco Pitanga, são filhos do veterano Antonio Pitanga Imagem: Laís Gomes/UOL

Rocco, o Caio da novela "Cara e Coragem" (TV Globo), é irmão caçula de Camila Pitanga, de "Velho Chico" e "Aruanas" (Globo). Ambos são filhos do veterano ator Antonio Pitanga.

Gigi e Bella Hadid

Gigi Hadid e Bella Hadid Imagem: WWD/Penske Media via Getty Images

Ambas tops de sucesso com diversas passarelas e capas de revista de prestígio no currículo, as irmãs Gigi e Bella Hadid também possuem um terceiro irmão que vem fazendo sucesso como modelo, Anwar Hadid. O trio é filho da ex-modelo, Yolanda Hadid.

Fiuk e Cleo

Os cantores e atores Fiuk e Cleo Imagem: Reprodução/Instagram

Os meio-irmãos Fiuk e Cleo compartilham não só o pai, Fábio Jr., mas também a paixão por duas carreiras: a atuação e a música.

Maggie e Jake Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal e Jake Gyllenhaal Imagem: Taylor Hill/WireImage

A diretora e atriz Maggie ("O Sorriso de Monalisa") é a mais velha. Seu caçula, Jake, é conhecido por "Donnie Darko" e "Homem-Aranha: Longe de Casa", em que viveu o Mystério.

Danton e Selton Mello

Os irmãos Danton e Selton Mello Imagem: Victor Carnevale/Divulgação

Dupla de sucesso na tevê, o caçula Danton mais recentemente esteve na série "Justiça 2" e no cinema, no filme "Ninguém é de Ninguém". O primogênito Selton, que se dedica mais ao cinema nos últimos anos, reviveu Chicó em "O Auto da Compadecida 2" este ano, que tem estreia prevista para dezembro.

Zé Felipe e João Guilherme

O cantor e influenciador Zé Felipe e o ator João Guilherme Imagem: Reprodução/Instagram

Ambos filhos de Leonardo, Zé Felipe se dedica à música como o pai. Já João Guilherme, apesar de também ter trabalhos na música e como modelo, tem focado na atuação. Mais recentemente, pode ser visto na terceira temporada de "De Volta aos 15" na Netflix.

Kourtney, Kim e Khloe Kardashian com Kendall e Kylie Jenner

As irmãs Kourtney, Kim e Khloe Kardashian são meias-irmãs de Kendal e Kylie Jenner Imagem: Divulgação/Hulu

Influenciadoras, empresárias e estrelas de reality, as Kardashian-Jenner construíram um império em torno do seu estilo de vida retratado em "Keeping Up with the Kardashians" e "The Kardashians". Hoje, as três mais velhas irmãs dedicam-se a empreitadas no universo dos cosméticos e da moda, além da série e, no caso de Kim, participações como atriz em projetos paralelos.

Já Kendall, meia-irmã por parte de mãe do trio Kardashian e irmã da caçula Kylie, é modelo, enquanto a mais nova construiu um império bilionário com sua marca de maquiagem, Kylie Cosmetics.