'Deus do caos': risco de asteroide atingir a Terra aumenta perigosamente

Um novo estudo sobre o asteroide potencialmente perigoso 99942 Apophis sugere que as chances de impacto em 2029 ou 2036 são ligeiramente maiores do que se pensava anteriormente.

O que aconteceu

Quando Apophis foi descoberto em 2004, foi brevemente classificado no nível 4 da escala de perigo de impacto de Torino - o maior nível já registrado. Um nível 0 significa que a probabilidade de impacto é praticamente zero, enquanto um nível 10 indica uma colisão certa capaz de causar uma catástrofe climática global.

Observações posteriores descartaram a possibilidade de colisão em 2029, 2036 e 2068. No entanto, essas datas ainda representam encontros próximos com a Terra.

Agora, o astrônomo canadense Paul Wiegert analisou as chances de um pequeno objeto colidir com Apophis e redirecioná-lo para a Terra. Em um estudo anterior, Wiegert e Ben Hyatt descartaram a colisão com asteroides conhecidos, mas identificaram uma pequena chance de colisão com materiais viajando junto a alguns desses objetos.

O novo estudo determinou que um impacto relativamente pequeno poderia desviar Apophis para uma trajetória de colisão com a Terra em 2029. Um objeto de cerca de 0,6 metros poderia empurrar o asteroide para uma das trajetórias "keyhole" ao redor da Terra, enquanto um objeto de cerca de 3,4 metros seria necessário para causar um impacto direto em 2029.

As chances de um asteroide não detectado desviar Apophis são extremamente baixas. Wiegert calculou que as probabilidades são aproximadamente uma em dois bilhões para um impacto direto em 2029 e menos de uma em um milhão para um impacto posterior.

Monitoramento futuro

Apophis tem sido amplamente não monitorado por telescópios desde maio de 2021 e permanecerá assim até 2027. Isso ocorre devido à geometria relativa entre Apophis, a Terra e o Sol, que coloca o asteroide no céu diurno durante esse período.

Quando Apophis voltar à visibilidade em 2027, será possível verificar se ele foi desviado. Observações telescópicas simples deverão eliminar rapidamente a possibilidade de colisão caso haja algum desvio.

O estudo foi publicado no The Planetary Science Journal.

Tamanho do Apophis

O Apophis é uma rocha espacial em formato de "charuto" irregular, com cerca de 370 metros de diâmetro, 450 m de comprimento e 41 milhões de toneladas. O equivalente a três campos de futebol. Sua energia é equivalente a 60 mil bombas de Hiroshima.

Para efeitos comparativos, ele é mais largo que o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro (390 m), a Torre Eiffel de Paris (324 m) e o edifício Empire State de Nova Iorque (443 m). Se atingisse a Terra, devastaria uma enorme região, liberando o equivalente a 1.150 megatons de TNT. Por isso, foi apelidado de "asteroide do juízo final".

As consequências de um impacto podem variar bastante dependendo da composição do asteroide, do ângulo de entrada e da localização do ponto de impacto.

"Como o Apophis tem cerca de 370 metros e uma composição de silicatos, ferro e níquel, seria extremamente devastador a uma área de milhares de quilômetros quadrados. Eventos desse nível podem ocorrer na Terra uma vez a cada 80 mil anos", diz o astrônomo Filipe Monteiro, do Observatório Nacional.

*Com informações de reportagem publicada em 05/03/2021