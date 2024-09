Além de Deolane: relembre participantes de reality que já foram presos

Deolane Bezerra foi presa durante operação policial. no Recife, nesta quarta-feira (4). Assim como a ex-Fazenda, outros participantes de reality também já foram detidos pela polícia.

Nego Di, que participou do BBB 21, foi preso por esquema de lavagem de dinheiro com rifas virtuais em julho deste ano. O comediante e seu sócio são acusados de terem aplicado golpe em mais de 300 pessoas, causando prejuízo de R$ 5 milhões aos consumidores da loja virtual Tadezueira.

Campeão do BBB 7, Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma em setembro de 2023. Ele foi solto na manhã seguinte, após pagar fiança de R$ 4.000. O ex-BBB também já foi detido por se envolver em um acidente de trânsito, sendo acusado de dirigir sob efeito de bebida alcoólica, desacato e ameaça.

Diego Alemão foi o campeão do 'BBB 7' Imagem: Reprodução

O ator André Gonçalves foi detido por não pagar dívida de R$ 350 mil em pensão alimentícia à filha, em 2021. Participante de A Fazenda 15, ele foi preso outras duas vezes: por desacato à autoridade em um bar, em 2018, e por agressividade durante voo de São Paulo a Nova Iorque, em 2001.

Láercio Moura, do BBB 16, foi preso por estupro e fornecimento de bebidas alcoólicas a adolescentes. Acusado de pedofilia pela participante Ana Paula Renault, após revelar no confinamento que se interessava por meninas mais jovens, ele foi investigado ainda dentro do programa e condenado a 12 anos de prisão.

Kléber Bambam, campeão da primeira edição do BBB, foi detido por desacato a autoridade. Ele dirigia sua BMW em zigue-zague em uma praia do Rio de Janeiro, quando foi parado por um policial e o impediu de revistar o carro, sendo levado à delegacia.

Preso por tentativa de estelionato e homicídio no Parque do Peão, em Barretos (interior paulista), Rodrigo Cowboy foi campeão do BBB 2. Ele teria adulterado um adesivo para entrar no local e jogado seu carro contra um porteiro, mas foi liberado após pagar cerca de R$ 30 mil de fiança.

Ex-apresentador do No Limite e participante do BBB 2, Fernando Fernandes foi detido por injúria racial em 2005. Ele chamou um bombeiro de "macaco", sendo também acusado de lesão corporal dolosa, desacato a autoridade e resistência à prisão.

Fernando Fernandes comanda a temporada de No Limite Amazônia Imagem: Divulgação / Globo

Marcelo Dourado foi flagrado usando drogas em uma festa no Rio de Janeiro em 2005. Prisão aconteceu após batida policial, que também prendeu outras 27 pessoas. O ex-BBB pagou fiança e foi liberado rapidamente.

Sander Mecca, ex-Twister e participante de A Fazenda 15, se envolveu com drogas e foi condenado por tráfico aos 19 anos. Em seu livro, "Inferno Amarelo", revelou que dividiu cela com Daniel e Cristian Cravinhos, condenados pelos assassinatos de Manfred e Marísia von Richthofen.