Deborah Secco manda recado para mulheres após assumir bissexualidade

Deborah Secco, 44, mandou um recado para as mulheres por meio de seu look.

O que aconteceu

Na quarta-feira (4), a atriz compartilhou em seu Instagram, uma foto usando uma camiseta com a frase "Beije mulheres. Gostoso demais". Secco está solteira desde o fim do casamento com Hugo Moura, 34, anunciado em abril. Eles ficaram juntos por nove anos.

Ela é declaradamente bissexual. Em entrevista a Leo Dias, a artista contou que teve um relacionamento sério com uma mulher famosa. "Nem eu sei se foi um namoro. A gente nunca deu um título. Houve uma paixão, encantamento, uma relação e, para mim, foi um namoro".

Deborah ainda afirmou que não tem nada a esconder. "No que diz respeito a mim, eu falo, eu não tenho problema de falar que eu tive relação com mulher. Não tenho problema de assumir as minhas verdades, porque nem sempre elas são as melhores, mas elas são as minhas verdades".