Como usar um espelho no sexo pode ajudar a melhorar sua vida sexual

Difícil encontrar um quarto de motel que não seja decorado com espelhos - seja no teto, seja em paredes laterais. A escolha não é à toa: ver os movimentos do corpo e acompanhar o ato sexual de um outro ângulo pode aumentar o tesão e potencializar os orgasmos.

É uma questão de fantasia e fetiche. O recurso pode ser usado como alternativa para aquelas que, por exemplo, não se sentem preparadas para uma experiência voyeur. Afinal, o estímulo visual ativa centros nervosos importantes para a hora do sexo.

Os homens, geralmente, são mais visuais que as mulheres. Porém, cada vez mais mulheres que gostam de ver e serem vistas.

Sem timidez

Para aquelas mulheres que deseja tentar algo novo com o espelho, o primeiro passo é sentir confortável com o próprio corpo. Afinal, as curvas fazem parte da nossa anatomia e vão aparecer de formas diferentes, dependendo da sua posição sexual de escolha. Caso fique tensa ao se visualizar ali, pare e dispense o espelho: o importante é o seu prazer.

É preciso que seja confortável para ambas as pessoas. Aproveite o momento para trazer uma fantasia à mente, mantenha o pensamento erotizado, para que aquela vista colabore de forma positiva com seu corpo. A intenção é trazer mais prazer à relação e não deixá-la desconfortável.

As mais tímidas podem, sim, ter um pouco de vergonha de ver sua performance em tempo real. Mas há uma alternativa: relaxar e se permitir viver a experiência. Quem tem mais vergonha precisa se dar permissão para sentir e ser beneficiada com as imagens na hora do sexo.

As melhores posições

Você não vai precisar de uma ida ao motel para potencializar seu tesão na hora do sexo usando um espelho. Dá para acrescentar o item de decoração em sua própria casa para orgasmos mais poderosos.

Se você tem um espelho vertical, no banheiro ou no closet, pode apostar em posições em que fiquem de frente para ele. Tanto com o a penetração por trás, quanto sentados em uma cadeira para o sexo oral - quem recebe acompanhará o show de dois ângulos.

Se for possível tirá-lo do lugar, vale colocá-lo ao lado da cama para experimentarem a posição de ladinho. Dessa forma, vocês conseguirão ver as expressões de prazer no rosto um do outro na hora da penetração.

Fontes: Claudia Petry, pedagoga com especialização em Sexologia Clínica; e Lelah Monteiro, sexóloga e terapeuta sexual

*Com matéria publicada em 13/11/2022