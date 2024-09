Como Billie Eilish fez hit de 1 bilhão de audições na Marginal Pinheiros

A música "Birds of a Feather", principal sucesso do álbum mais recente de Billie Eilish, "Hit Me Hard And Soft", tem um traço brasileiro: a canção foi produzida durante um trajeto na Marginal Pinheiros, na cidade de São Paulo.

O que aconteceu

Cantora participou do programa de Jimmy Kimmel e comentou sobre o processo musical do hit. Segundo Billie, "Birds of a Feather" foi produzida no banco de trás do carro, enquanto sua equipe se dirigia para o Lollapalooza, que aconteceu em São Paulo em março de 2023. Na ocasião, Billie bateu o recorde de público do festival, com mais de 100 mil espectadores.

Irmão é parceiro nas produções da cantora. Em vídeo compartilhado pela cantora (veja abaixo, no original em inglês) Finneas aparece com o notebook ajustando e analisando a música em tempo real. "Isso é uma coisa muito normal para mim e Finneas. Nós sempre estamos trabalhando nos lugares mais aleatórios", diz a cantora. "É divertido, porque é tão casual e normal".

Billie conta que "Birds of a Feather" exigiu muitas tentativas até a versão final. "Obviamente nós trabalhamos no álbum todo por um longo período, mas essa música nunca parecia estar certa. Nós trabalhamos nela colocando e tirando coisas. Foram tantas versões diferentes. O que é interessante e especial desse vídeo para mim é que é uma versão tão antiga da música que eu nem me lembro e soa tão diferente. É muito incrível ver o quão longe essa música foi", contou.

Hit de 007 também foi produzido na estrada. Segundo Billie, "No Time to Die", da trilha sonora do filme de James Bond lançado em 2021, foi gravada no ônibus usado na turnê da cantora, "na beliche e no escuro".

Hit já soma mais de 1 bilhão de audições e esteve nas Olimpíadas

Canção chegou a ser a mais ouvida do mundo no Spotify. "Birds of a Feather", que alcançou o topo da lista de mais ouvidas em agosto, já foi reproduzida cerca de 925 milhões de vezes na plataforma. Já no YouTube, o vídeo soma mais de 60 milhões de visualizações.

A música esteve presente nos jogos de Paris 2024. Parte da cerimônia de encerramento dos jogos olímpicos foi em Los Angeles, nos Estados Unidos, sede das próximas Olimpíadas em 2028. Ao lado da banda Red Hot Chilli Peppers, Billie comandou a cerimônia norte-americana, cantando seu hit viralizado.

Confira o clipe oficial do hit: