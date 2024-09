Comida congelada e faxina: Já ouviu falar na lista de enxoval pós-parto?

Grávida de 34 semanas, a atriz Mariana Oliveira compartilhou com as seguidoras no Instagram sua lista de enxoval pós-parto, que nada mais é do que uma lista que as mamães pensam e organizam para facilitar a rotina e garantir o seu conforto e bem-estar após o nascimento do bebê. Em seu reels, Mari convida as grávidas a se inscreverem na newsletter de Materna. No box abaixo, basta informar sua semana de gestação e seu e-mail para o cadastro ser efetuado. Você receberá textos semanais com informações sobre o período.

Cadastro efetuado, a newsletter chegará na sua caixa de entrada. Se não chegar, cheque o Spam para garantir a entrega.

Conheça os conteúdos exclusivos de Materna com acesso ilimitado.

Segundo a atriz, o primeiro item da sua lista dela é estocar comida congelada. "Você pode organizar em um dia de muita disposição e preparar as marmitas para os dias que estão por vir; contratar alguém que vá até a sua casa fazer esse serviço para você ou comprar marmitas de um lugar de confiança".

O segundo item da lista de Mari é chamar uma pessoa para ajudá-la a fazer uma faxina pesada em casa quando ela estiver entre a 36ª, 37ª semana de gestação, para depois ela só manter a limpeza quando o bebê nascer. "Ou não, porque tem gente que diz que eu não vou conseguir manter nada, que vai ficar tudo um furacão e tudo bem", brinca.

O terceiro item da lista 3 é fazer uma reposição do que é importante para a mãe, como os produtos de skin care que estão acabando ou algo que ela goste de comer, por exemplo. "Durante o dia ou no final de um dia cansativo, adoro saber que tem uma coisinha que eu gosto muito me esperando, um sorvetinho, um açaí congelado", diz Mari ao afirmar que a hora de se recompensar é agora.

A lista da futura mamãe ainda inclui fazer uma drenagem e trançar o cabelo.

Na opinião de Mari, o mais importante da lista do enxoval pós-parto é tirar as preocupações do caminho. "O que pode vir a ser uma preocupação? O que pode vir a ser uma ida à farmácia? O que pode vir a ser? Resolve agora, não só as coisas do bebê e da casa, mas as coisas pra você".

A atriz comenta que, apesar de toda a preparação, inclusive psicológica, não é possível saber como será o puerpério, baby blues e os primeiros dias com o bebê. "É importante estudar para estar preparada para o que pode acontecer ou não. Pode ser que seja muito tranquilo".