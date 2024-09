Cientista leva prêmio por estudar elo de energia celular e doença crônica

O que ocorre dentro das células influencia o surgimento de doenças, você já sabe. Mas como isso ocorre?

Este é o foco do trabalho da cientista brasileira Alicia Kowaltowski. Ela estuda como as coisas acontecem dentro das mitocôndrias nos casos de doenças crônicas como obesidade, diabetes e problemas no coração.

Para quem não se lembra das aulas de biologia, as mitocôndrias são as fábricas de energia das células. É nas mitocôndrias que acontece a respiração celular, uma série de reações químicas que precisa de oxigênio para gerar a energia que mantém nosso corpo vivo - o nome disso é metabolismo energético

Ana Bonassa, Nunca Vi 1 Cientista

Entender o funcionamento dessa parte bem particular das células levou Kowaltowski a ser reconhecida internacionalmente. Ela esteve entre as 5 cientistas laureadas com o Prêmio Internacional L'Oréal/UNESCO Para Mulheres na Ciência de 2024.

Ela é professora do IQ-USP (Instituto de Química da Universidade de São Paulo) e responsável pelo Laboratório de Metabolismo Energético.

Entender o metabolismo energético e o funcionamento das mitocôndrias vai nos permitir identificar e corrigir defeitos dentro das células que podem estar ligados ao surgimento de problemas de saúde e doenças crônicas!

A pesquisa de Kowaltowski é importante porque suas descobertas podem significar novas possibilidades de tratamento ou até mesmo a cura de algumas doenças.