Cenas sensuais ajudaram Demi Moore a superar inseguranças com seu corpo

Demi Moore, 61, admitiu que não gosta de fazer cenas sensuais para os filmes que protagoniza - apesar de ter ficado marcada na carreira por sequências do gênero.

O que aconteceu

Isso acontece porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela tem, sim, muitas inseguranças em relação ao próprio físico. "Um dos maiores erros das pessoas a meu respeito é que eu amo o meu corpo", desabafou, em conversa com a revista Variety.

A atriz confessou que usou o rótulo de femme fatale para buscar superar esses grilos. "A verdade é que muito disso [suas cenas de nudez no cinema] fui eu optando por projetos que me dariam a oportunidade de me ajudar a superar inseguranças sobre meu corpo. Foi o mesmo com as capas [sensuais] de revistas. Não era que eu amasse [fazer isso]. Era sobre tentar me libertar do espaço de escravidão em que eu tinha me colocado."

Demi Moore foi aclamada por seu último filme, "A Substância", no Festival de Cannes. O longa da diretora francesa Coralie Fargeat, 48, faturou o prêmio de Melhor Roteiro e foi aplaudido de pé durante vários minutos pela plateia do evento.