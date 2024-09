Bela Gil revela reação ao descobrir volta do câncer da irmã, Preta: Desabei

Bela Gil, 36, contou como reagiu ao descobrir que o câncer de sua irmã, Preta Gil, 50, havia retornado.

O que aconteceu

A cozinheira entrou em desespero ao receber a notícia pela própria Preta, por telefone. "A Preta estava me ligando de vídeo, e eu estranhei. Atendi e ela me contou da reemissão, de todo o caso, e eu desabei, chorei. Fiquei muito desamparada e chocada", admitiu ela, na edição da última quarta-feira (4) do programa Saia Justa (GNT).

Segundo Bela, sua comoção era tamanha que Preta precisou se encarregar de consolá-la. "Ela dizia, com aquela força: 'Não, irmã, está tudo bem, vai ficar tudo bem!' Ela neste momento está levantando a bola para gente. É impressionante, sabe? Sou apaixonada pela minha irmã, desde pequena."

Bela entende que a fé tem sido um apoio fundamental para a cantora neste momento difícil. "A Preta é uma mulher muito forte, de muita fé. Está sempre com a mamãe Oxum ao lado, Nossa Senhora, e eu não tenho dúvida de que ela usa deste amparo para atravessar este momento de turbulência, que é o câncer na vida de uma pessoa. Tem também uma equipe médica maravilhosa, família apoiando, e esse amor todo que é fundamental."