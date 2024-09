Harmonizou, preencheu, remodelou: o antes e depois de Deolane Bezerra

A influenciadora Deolane Bezerra, de 36 anos, presa nesta quarta (4) em Pernambuco sob acusação de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e jogo ilegal, já passou por algumas transformações após se tornar nacionalmente famosa em 2021.

Relembre o antes e depois da advogada:

Em março deste ano, Deolane comentou o vazamento de fotos antigas suas, da época da adolescência, por um perfil de fofoca. "Socorro, Deus", brincou na ocasião.

Antes e depois de Deolane Imagem: Reprodução: Instagram

Fotos de Deolane Bezerra antes da fama Imagem: Reprodução/Instagram

Seu fã-clube recuperou mais imagens antigas de Deolane durante sua participação no reality "A Fazenda" (TV Record) em 2022.

Deolane Bezerra antes e depois da fama Imagem: Reprodução/Tiktok

Entre 2020 e 2021, ela já havia passado pelos primeiros procedimentos estéticos durante seu relacionamento com MC Kevin:

Ao longo dos anos, Deolane admitiu ter feito harmonizações faciais com injeções de botox, inserção de fios de PDO e preenchedores, além de cirurgias plásticas, como a mamoplastia. A influenciadora tem implantes de silicone desde 2009. Ela revelou os procedimentos em suas redes sociais e em uma participação no programa "Câmera Record" (RecordTV), em julho de 2022.

A cada intervenção, ela costuma revelar aos seguidores quais as técnicas utilizadas e mostrar os resultados em antes e depois. Por exemplo, em abril de 2023, ela removeu substâncias de uma harmonização anterior e realizou uma atualização dos contornos da boca e outras características do rosto:

Deolane Bezerra após harmonização facial em 2023 Imagem: Reprodução/Instagram

Em março de 2024, ela renovou mais uma vez o visual com nova harmonização — fios de sustentação, preenchimento e botox foram aplicados ao rosto — além de uma remodelação do nariz. Na época, ela disse que pagou R$ 37.800 nos procedimentos.

Deolane antes e depois de harmonização facial que fez este ano Imagem: Reprodução/Instagram

Após uma gestação, a advogada fez lipoaspiração para se livrar de gordura localizada— ela voltou a repetir outras vezes, a última em 2023.

Ela ainda tem lentes nos dentes e, em entrevista ao podcast "PodCats", confessou ter colocado o "chip da beleza" — implante hormonal cujo intuito é favorecer a perda de gordura e ganho de massa muscular.

Outra cirurgia que Deolane disse ter feito é a vaginoplastia, para "arrumar" a aparência de sua região íntima, segundo ela. Deolane também já usou mega hair nos cabelos e fez transformações nas cores dos fios diversas vezes ao longo dos anos.

Pensando bem, só não mudei o nome porque sabia que iria conquistar o Brasil e tinha que ser diferenciado.

Deolane Bezerra, em comentário no Instagram em 2022

Veja mais visuais adotados pela influenciadora desde a fama:

Deolane em 2021 Imagem: Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra em entrevista em 2021 Imagem: Reprodução/YouTube

Deolane Bezerra em 2022 Imagem: Thiago Duran e Caio Duran/Brazil News

Deolane após participação no reality "A Fazenda" em 2022 Imagem: Reprodução/Instagram

Deolane em 2023 Imagem: Reprodução/Instagram

Mais mudanças em 2023:

E em 2024:

Quem é Deolane Bezerra?

Advogada criminalista e influenciadora, ela nasceu em Pernambuco, mas cresceu em São Paulo. Deolane é sócia das irmãs Danielle e Dayanne no escritório "Bezerra Advogados & Associados".

Deolane se tornou nacionalmente conhecida após a morte do marido, MC Kevin, em 2021. Ele caiu da varanda do 5º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A polícia concluiu que foi acidente.

MC Kevin e a mulher, Deolane Bezerra Imagem: Reprodução/Instagram @dra.deolane.bezerra

Após a morte de Kevin, a advogada lançou uma música em homenagem ao funkeiro. Ela também teve uma breve carreira como DJ.

Deolane participou de A Fazenda 14 (Record), mas acabou desistindo do programa após uma trajetória turbulenta.

A "doutora", como é conhecida, já foi investigada pela polícia do Rio. No início do ano, Deolane foi alvo de um inquérito para apurar suposta ligação da influenciadora digital com o tráfico de drogas no Complexo da Maré, na capital fluminense.

Ela já foi acusada de ser advogada de todo o PCC, e negou. "Advogo para pessoas e não para uma facção. Um advogado criminalista em São Paulo não tem como afirmar que nunca advogou para um membro do PCC, a não ser que você advogue para clientes baixos. Eu prefiro os grandes, que me pagam bem. Não tem como ser hipócrita. Atendo uma pessoa que supostamente pertence a uma organização", disse a Lucas Pasin, de Splash.

Nos últimos meses, chamou atenção por um suposto envolvimento com Fiuk. Os dois protagonizaram muitos momentos juntos nas redes sociais, mas Deolane negou qualquer envolvimento e a amizade chegou ao fim.