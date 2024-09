Antes de prisão da mãe, filho de Deolane teve carro de R$ 3 mi apreendido

De Splash, no Rio

Poucos dias antes da prisão de Deolane Bezerra, o filho mais velho da influenciadora, Giliard Santos, 19, também teve problemas com a polícia ao ver sua McLaren 720S Coupé ser apreendida por irregularidades.

O que ele disse

Veículo avaliado em R$ 3 milhões estava com "irregularidades administrativas". A informação foi confirmada a Splash pela Secretaria de Segurança Pública na última sexta-feira (30).

Policiais militares faziam patrulhamento pela via quando suspeitaram de veículo McLaren/Coupe sem emplacamento e com a cor original modificada. SSP-SP

Filho da influenciadora relatou que não tem carteira de habilitação. O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor e o veículo foi apreendido pelo 30° DP (Tatuapé).

Rapaz não comentou o assunto. Ele compartilhou imagem do Brasil Urgente, da Band, que informava sobre o ocorrido nas redes sociais.

Prisão de Deolane: o que aconteceu

A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais nesta quarta-feira (4). A empresária foi encaminhada para o Depatri (Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais), em Afogados, na zona oeste no Recife.

A polícia informou que a investigação tem como alvo uma organização criminosa, voltada a jogos ilegais. "As várias células da organização criminosa também operavam nas bets, mas o crime de origem diz respeito a jogos que não são autorizados pela legislação brasileira. As bets eram usadas na lavagem do dinheiro oriundo desse ramo ilegal de jogos", disse o delegado responsável em coletiva de imprensa realizada nesta manhã.

Em nota, a defesa de Deolane disse ainda não ter completa ciência dos fatos e que a investigação é sigilosa. "De antemão informamos que nossas clientes possuem condutas inquestionáveis e nunca se negaram a prestar qualquer tipo de esclarecimento, tal qual farão agora", diz a nota assinada pela advogada Adélia Soares.

Solange Bezerra, mãe da influenciadora, também foi presa pela Polícia Civil do estado. A informação foi confirmada pela filha Dayanne Bezerra.

Mais uma vez a minha família está sendo perseguida. Mais uma vez eu venho aqui para falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa Inocência, custe o que custar. Dayanne, no Instagram

Investigação

Operação contra Deolane prende carros de luxo, aeronaves e joias Imagem: Divulgação/PCPE

Investigação denominada "Integration" começou em abril de 2023 e tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil cumpre 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e valores, bloqueio judicial de ativos financeiros e outras medidas cautelares diversas de prisão. Todos expedidos pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife.

Operação contra Deolane prende carros de luxo, aeronaves e joias Imagem: Divulgação/PCPE

Justiça determinou bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. Os investigados também devem entregar passaportes e, se for o caso, terão o porte de arma suspenso.

Polícia apreendeu um helicóptero, carros de luxo e dinheiro vivo, incluindo dólares e euros. Imagens divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco também mostram dezenas de joias apreendidas. A polícia ainda não informou a propriedade de cada bem apreendido.

Polícia apreendeu dinheiro e joias de Darwin Henrique da Silva Filho, empresário da empresa Esportes da Sorte — empresa realiza apostas online e patrocina times de futebol. O advogado Pedro Avelino, que representa o empresário, falou com a Globo. "É importante registrar que a gente já se colocou à disposição da autoridade policial há mais de um ano e meio."

A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Esportes da Sorte

Imagem: Divulgação/PCPE

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), com o apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL), e das polícias civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás.