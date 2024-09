Angélica sobre vez que Madonna foi em sua casa para festa: 'Foi um bafo'

Angélica relembrou a vez em que recebeu Madonna em sua casa para uma festa de casamento, em 2017.

O que aconteceu

A casa da apresentadora e de Luciano Huck foi o local escolhido para a festa de casamento do empresário da cantora, Guy Oseary. Ele é amigo de Huck e achou a residência bonita. "Foi um bafo", disse Angélica durante o "De Frente com Blogueirinha".

A artista disse que Madonna usou um dos cômodos para se trocar para a festa, mas teve acesso aos mesmos locais que os demais convidados. "Ela é tranquila. A gente não fica muito à vontade com a Madonna, mas deixei ela à vontade. A gente deixou ela, não ficamos enchendo o saco dela, falando... [pensamos] 'deixa ela se sentir bem aqui. Não ficar sendo a Madonna, mesmo ela sendo a Madonna'".

Após o show em Copacabana em maio deste ano, Madonna aproveitou um after no Copacabana Palace, em festa organizada por Huck. Angélica disse que estava cansada por estar em um período de viagens e trabalhos. "No meio disso tudo ele resolveu dar essa festa. Eu sei, é Madonna, mas eu estou cansada".