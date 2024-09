Angélica diz que Huck não quer ser presidente: 'Não quero que ele queira'

Angélica, 51, disse que o marido Luciano Huck, 53, não pensa mais em ser presidente da República.

Nas duas últimas eleições presidenciais, o nome do apresentador foi ventilado como um possível candidato, mas ele não chegou a se candidatar.

"Ele não quer ser eu e não quero que ele queira. Acho que é uma roubada no sentido de vida pessoal e para mim não é uma coisa que você quer. É um destino seu, é uma missão e você tem ou não tem", disse a apresentadora no "De Frente com Blogueirinha, do canal DiaTV.

No ano passado, ele disse não ter "medo" do cargo. "Eu não tenho medo disso, não, do fundo do meu coração, mas eu não tenho essa vaidade. Não tenho essa vaidade. Todo mundo que quis na vida, nunca foi. Isso é destino. Então, o que eu sei é que não saí do debate. A fumaça não volta para dentro da garrafa, entendeu?", explicou em podcast PodPah.