Angélica conta o que sentiu quando filho levou 'cantada' de Anitta

Angelica, 50, abriu o jogo sobre sua relação com os filhos que tem com Luciano Huck, 53.

O que aconteceu

A apresentadora foi a convidada do "De Frente com Blogueirinha" da última quarta-feira (4). Ela é mãe de Joaquim, 19, Benício, 16, e Eva,11.

Ela assumiu se preocupar com a hora em que eles chegam em casa. Por um tempo, a artista só dormia quando os meninos voltavam. "Agora não aguento mais. Eles chegam 4h e fico só até 2h. Eles chegando vão ao meu quarto, me dão um beijo. Não sou amiguinha, mas converso com eles. Eles podem confundir, sim, mas precisam ter a segurança de um pai e de uma mãe. Não curto 'tomar uma junto'".

Angélica contou que respeita a privacidade de cada um. Ela já perguntou se eles beijaram, mas nunca falou sobre relações sexuais. "Eles falam para o pai [se já transaram]. Têm mais conforto de falar com ele e a Eva fala mais comigo".

Blogueirinha relembrou da brincadeira que Anitta, 31, fez com Joaquim durante a sua participação no "Angélica: 50 & tantos". Na ocasião, a cantora disse: "Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a dez anos, me deixa falar com ele? Ele é um menino ótimo. Daqui a uns dez anos ele 'está ótimo".

A esposa de Huck contou como se sentiu naquele momento. "Na hora, levei na brincadeira. Depois que as pessoas falaram da repercussão. Foi brincadeira dela. Ela é divertida, fala loucuras. Ele ficou constrangido, mas levou na boa. Pensei na vida dele, porque ele tem uma namorada e a amo. Nesse lugar que falo sobre o medo. Será que a namorada dele vai saber lidar? Pedi para ele explicar a ela que era uma brincadeira. Sou uma boa sogra".