Globo lança trailer de 'Volta por Cima' durante última semana de 'Renascer'

Na noite de quarta-feira (4), a Globo exibiu o primeiro trailer de "Volta por Cima", sua próxima novela das sete.

O que aconteceu

O vídeo foi exibido durante o intervalo do capítulo da última semana de "Renascer". "Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Acelera aí, piloto! Dia 30 de setembro, estreia a sua nova novela das 7! No corre de cada dia, quem vai dar a volta por cima?", escreveu a Globo em seu perfil no Instagram.

"Volta por Cima" estreia dia 30 de setembro, substituindo "Família É Tudo". A trama é escrita por Claudia Solto, a mesma autora de "Cara e Coragem" e "Pega Pega".

A novela conta a história de Madalena (Jéssica Ellen), uma jovem mulher batalhadora que teve que adiar seus sonhos pessoais para ajudar no sustento da família. Apesar das dificuldades, ela não esmorece diante das lutas diárias e vislumbra no empreendedorismo o caminho para um futuro mais próspero.

Do outro lado temos o protagonista masculino Jorge, conhecido como Jão (Fabrício Boliveira). Ele é um jovem que começou como trocador de ônibus, se esforçou para conquistar o sonhado diploma de administração e agora almeja um cargo melhor na empresa, mas é preterido pela indicação de um amigo da mulher do patrão.

Os protagonistas Madalena, a Madá, e Jorge, o Jão, se aproximam em função de uma fatalidade que muda para sempre a vida da família de mocinha. Seu pai, o motorista de ônibus Lindomar (MV Bill), está prestes a se aposentar. Mas, no seu último dia de trabalho, um acidente o impede de gozar de um prêmio milionário feito numa aposta na loteria a caminho da Viação Formosa.