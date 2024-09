Toca Trends mostra o que faz a cabeça do público do Mateus Fazeno Rock

MC Taya está no comando do Toca Trends para mostrar o que fez a cabeça (e o look) do público do Mateus Fazeno Rock.

O artista cearense fez show em São Paulo recentemente, com convidados de peso, como Jup do Bairro, Don L e Brisa Flow.



Acesse @toca_uol em todas as redes e acompanhe as novidades da música brasileira no TOCA.