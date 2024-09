The Weeknd e Travis Scott: São Paulo tem dois megashows em cinco dias

Esta é apenas uma parte da newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por e-mail toda quarta-feira.

Destaque da semana

The Weeknd canta em São Paulo no sábado, feriado de 7 de setembro; quatro dias depois, Travis Scott também se apresenta na cidade. São dois dos maiores megashows do ano, na mesma cidade, em um período de cinco dias.

O show do canadense The Weeknd é inédito. Segundo a produção, ele vai mostrar no estádio MorumBIS uma produção nunca vista em nenhuma parte do mundo. Haverá transmissão pelo YouTube.

O cantor volta ao Brasil menos de um ano após passar pelo país com a turnê "After Hours Til Dawn 2022/2023", que rodou o mundo com mais de 60 datas esgotadas em estádios e foi vista por mais de 3 milhões de pessoas. The Weeknd fez dois shows em São Paulo, no Allianz Parque, em outubro do ano passado.

Já a apresentação de Travis Scott é um sideshow do Rock in Rio. O rapper americano é o headliner da noite de abertura do festival, em 13 de setembro, já com ingressos esgotados, e mostra sua megaprodução no Allianz Parque, na quarta (11).

Os shows de Scott em São Paulo e no Rio de Janeiro integram a turnê "Circus Maximus", que começou em junho, na Europa. Ele fica na estrada até o mês que vem, quando se apresenta na Nova Zelândia.

Headliner

É a segunda vez seguida que Scott vem ao país para ser headliner de um festival. Ele fechou a segunda noite do Primavera Sound brasileiro de 2022, em São Paulo, no Anhembi.

Ainda há ingressos tanto para o show de The Weeknd como para a apresentação de Travis Scott em São Paulo. A venda para ambos é realizada pelo site Ticketmaster.