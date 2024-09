Selton enaltece atuação de Fernanda Torres em filme aplaudido em Veneza

Selton Mello, 51, celebrou o sucesso de "Ainda Estou Aqui" no Festival de Veneza. No novo filme de Walter Salles, 68, ele interpreta o papel real do ativista político Rubens Paiva (1929-1971), desaparecido durante a ditadura militar e considerado morto apenas 40 anos depois.

O ator comentou o desafio de dar vida ao personagem que é o ponto de partida e o eixo da narrativa. "Foi muito difícil, porque não tive tantas cenas e tanto tempo de tela para poder imprimir esse personagem. O espaço que eu tinha precisava ser preciso, marcante o suficiente para seguir ecoando ao longo do filme", observou ele, em entrevista a Flávia Guerra, no programa Plano Geral.

Selton enalteceu ainda o trabalho de Fernanda Torres, 58, como Eunice Paiva, esposa de Rubens e protagonista do longa. "É uma honra poder retomar a parceria com a Fernanda, que está entregando uma das performances mais poderosas do ano no cinema mundial. Não é exagero. É muito bonito estar perto dela e poder aplaudir uma colega que admiro tanto."

Para ele, a entrega da atriz brasileira em nada fica devendo a colegas do patamar de Angelina Jolie, 49, e Nicole Kidman, 57. "A Angelina fazendo Maria Callas é um acontecimento, Nicole causou em 'Babygirl', Almodóvar está representando com Julianne Moore e Tilda Swinton... É um ano forte, das mulheres entregado grandes trabalhos - e a Nanda está ali, no mesmo alto nível."