Quintilha cai para trás ao ter passado revirado em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de quinta-feira (5), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Quintilha (Ju Colombo) será ameaçada por Deodora (Debora Bloch).

O que vai acontecer

Após descobrir que Primo Cícero (Haroldo Guimarães) e sua noiva estão querendo a Gruta Azul, a vilã procura a dona do hotel. "Por que cargas d'água tu quer se meter na questão da turmalina?", pergunta.

Deodora enfrenta Quintilha. "Como lhe conheço e não é de hoje, sei que essa tua sonsice é só teatro... portanto, vou lhe dar um conselho: se afaste... pare de tentar usar aquele matuto do Primo Cícero pra parar a prospecção na mina...", diz ela.

Irritada, ela finaliza ameaçando contar todo o passado da velha conhecida para Primo Cícero. "Que tu pegue esse teu matuto e se afaste da Gruta Azul! Ou eu mesma vou fazer ele saber de toda tua vida. Primo Cícero não vai se importar de saber que tu já se amigou com um matador... e pior, teve coragem de dar um golpe do baú, roubando todo o dinheiro sujo dele... Se tu é capaz de fazer isso a um homem sem lei, imagina com um pobre matuto desavisado?", questiona.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.