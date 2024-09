Tragédia com Mc Kevin, ostentação e reality: como Deolane ficou famosa?

Se você é ligado nas fofocas da internet já deve ter ouvido falar no nome de Deolane Bezerra, 36. A advogada foi presa na manhã de hoje (4) no Recife em uma operação da Polícia Civil que apura uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Bezerra era noiva do cantor MC Kevin, que morreu em maio de 2021. O funkeiro, que tinha 23 anos, caiu do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, supostamente quando tentava sair do seu quarto para que a noiva não descobrisse uma traição.

Após a confirmação da sua morte, Deolane fez uma postagem nas redes sociais lamentando a perda de seu companheiro. "Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que eu já tive, o homem que mais me amou e me admirou. Vai com Deus, meu menino! Eu sempre vou te amar", dizia seu post nos stories.

Como o caso ganhou grandes proporções na mídia, a advogada passou a ser conhecida no país inteiro após a tragédia.

Em novembro do mesmo ano, ela estreou como cantora e DJ no "Baile da Doutora", em São Paulo. Após cantar a música "Meu Menino", feita em homenagem a MC Kevin, disse que a suspeita de que ele estava a traindo pouco antes de morrer nunca apagaria seus sentimentos.

"É o que eu falei, falo hoje e vou continuar falando 'o que é uma traição perto de uma morte?'. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, vamos amar, vamos cuidar, vamos aprender a elogiar quem está do nosso lado. Amar é um dom, uma dádiva mais perfeita que papai do céu nos deu", declarou.

Ostentação e reality

A advogada nunca mediu gastos e nem ostentação em suas redes sociais desde que ficou mais conhecida. Viagens, festas milionárias, carros e roupas de luxo estão presentes em quase todos os posts em suas redes sociais.

Seu filho, Gilliard Vidal dos Santos, de 20 anos, já teve sua McLaren roxa, que custa cerca de R$ 3 milhões, apreendida pela polícia por estar dirigindo sem CNH. Ela, como advogada, foi à delegacia prestar depoimento e seu filho foi liberado logo em seguida.

Em 2022, Deolane participou da 14ª edição do reality show "A Fazenda" e era uma das queridinhas para o prêmio. Ela se envolveu em várias polêmicas e não poupou ânimo para comprar brigas com colegas de confinamento. Contudo, desistiu de sua participação ao saber do estado de saúde de sua mãe.

Ela é dona de uma marca de cosméticos que leva seu nome, Deo Beauty, e é sócia das irmãs Danielle e Dayenne no escritório "Bezerra Advogados & Associados".