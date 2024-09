Tacada na cabeça e porrada: as dez maiores brigas dos irmãos Gallagher

Os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram na semana passada a aguardada volta do Oasis, quase 15 anos depois de eles decidirem acabar com a banda.

Em 2009, quando o Oasis chegou ao fim, não era segredo para ninguém que os irmãos praticamente não se suportavam. Os dois acumulavam uma séria de brigas públicas ao longo dos anos de atividade, e os insultos continuaram rolando mesmo após eles se separarem. Por isso, a notícia do retorno é recebida com muita empolgação e também muita cautela pelos fãs da dupla.

Relembre as dez maiores tretas dos Gallagher:

Em 1994, eles fizeram um show desastroso nos EUA com direito a uma "pandeirada". Segundo Liam, a banda toda havia usado metanfetamina achando que era cocaína na tentativa de aguentar o ritmo frenético de viagens na época. O show teve problemas técnicos, Liam mudou a letra de "Live Forever" para debochar de Noel, reclamou da plateia, xingou o irmão e atirou o pandeiro nele. Antes do fim do show, jogou o mesmo pandeiro no chão e saiu do palco. Nos bastidores, houve também uma grande briga. Noel quase deixou a banda na ocasião, mas foi convencido pelo empresário a ficar.

Os dois também passaram 15 minutos discutindo durante uma entrevista, que foi gravada e divulgada pelo jornalista. Os dois gritam e trocam insultos enquanto discordam sobre o que é ser "rock'n'roll", já que Liam, aparentemente, vinha dando muita dor de cabeça para Noel na estrada. "Cala a boca" e "vai se f*der" são só algumas das gentilezas ditas pelos irmãos. Noel acusa Liam de ser multado em mil libras (R$ 7.400, na cotação atual) em uma das confusões, e o outro rebate: "Enfie as mil libras bem no seu c* até que elas saiam da p*rra do seu dedão". A gravação foi lançada como single com o título "Wibbling Rivalry", sob o codinome "Oas*s", e chegou a entrar nas paradas britânicas. Tudo com a aprovação dos irmãos.

Durante as gravações de "(What's the Story) Morning Glory?", foi a vez de Noel bater no irmão usando um taco de críquete. Em 1995, enquanto Noel trabalhava no álbum, Liam decidiu levar um bando de estranhos que tinha acabado de conhecer em um pub para o estúdio. A discussão acabou com Noel acertando Liam na cabeça com um taco de críquete. "O estúdio ficou destruído, tudo ficou em pedaços", contou Liam mais tarde. O taco em questão foi leiloado na internet.

Liam deixou Noel na mão na gravação do MTV Unplugged, em 1996. Depois de "matar" os ensaios para o Unplugged, Liam decidiu que também não participaria da gravação do especial e alegou estar com um problema na garganta. Enquanto Noel gravava o programa, porém, Liam foi filmado assistindo à apresentação em um balcão fumando, bebendo e vaiando o irmão. Um produtor até tentou fazer com que Liam gravasse uma música com o irmão, mas Noel recusou e mandou o irmão "se f*der".

A treta no Unplugged afetou a turnê da banda pelos Estados Unidos. Dias após o incidente no especial, Liam desistiu em cima da hora de uma grande turnê pelos EUA. Noel assumiu os primeiros shows sozinho, e Liam até voou para o país para algumas apresentações, mas logo a turnê foi cancelada alegando "diferenças internas" entre os membros do Oasis.

"Ou você quer algo ou não quer, e eu culpo Liam por nunca termos sido tão grandes nos EUA quanto fomos na Inglaterra. Noel Gallagher

Em 2000, eles voltaram a se agredir após Liam questionar a paternidade da filha de Noel. Após uma noite de bebedeira, Liam teria questionado se Noel realmente era pai de Anaïs, sua filha com a agora ex-mulher Meg Matthews. "Noel partiu para cima de Liam em um instante, socando-o, estourando a boca dele", noticiou o jornal The Guardian na época. Noel abandonou a turnê em seguida. "Eu nunca o perdoei porque ele nunca pediu desculpas", disse à revista Q Magazine em 2005.

A banda chegou ao fim em 2009, após uma grande briga nos bastidores do festival Rock en Seine, em Paris. Durante uma discussão, Liam teria "usado a guitarra de Noel como um machado, destruindo o camarim". O show no festival foi cancelado, e Noel anunciou o fim da banda por meio de uma nota.

É com alguma tristeza e com muito alívio que digo que deixei o Oasis hoje. As pessoas podem escrever e dizer o que quiserem, mas eu simplesmente não aguentava trabalhar mais um dia com Liam.

Ao longo dos anos, mesmo após o fim da banda, os dois trocaram muitos insultos. Em uma entrevista de 2009, Noel disse que Liam "é o homem mais raivoso que existe. Ele é como um homem com um garfo em um mundo feito de sopa." Mais recentemente, em 2021, Liam perguntou a Noel por meio das redes sociais: "Por que você é tão escroto?". Após um fã pedir para que ele pensasse na mãe antes de xingar o irmão, Liam respondeu: "Foi ela quem pediu para eu perguntar isso." Em outras ocasiões, Liam usou as redes para chamar o irmão de "garoto do tofu" e "anãozinho deprimente".

Em 2017, Liam criticou o irmão por não se juntar a ele em um concerto beneficente em Manchester. Liam se apresentou no evento "One Love Manchester", em prol dos afetados pelo ataque terrorista em um show de Ariana Grande em Manchester, cidade-natal dos irmãos Gallagher. Noel recusou o convite.

Noel está fora da p*rra do país. Quem de nós não estava? Querido, entre em uma p*rra de um avião e toque suas músicas para as crianças, seu merda deprimente. F*da-se uma reunião, isso não tem nada a ver com o Oasis, tem a ver com as pessoas ajudarem umas às outras. Mais uma vez, ele mostrou quem é de verdade. Liam Gallagher

Há alguns anos, Liam também passou a zombar da aparência do irmão, chamando-o de "batata". "A batata ataca novamente", disse uma das publicações em que Liam zomba de uma foto do irmão. Em 2017, Noel se apresentou com sua banda e incluiu uma mulher "tocando" uma tesoura no palco, o que virou piada — inclusive para Liam. Ele disse que teria um "apontador de lápis" em seus próximos shows e até fez uma convocação para achar um "descascador de batatas". Um fã levou a missão a sério e passou uma das apresentações descascando batatas na plateia, e ganhou um elogio de Liam. No ano seguinte, o festival Parklife proibiu a entrada de descascadores de batata no evento.