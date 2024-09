Maquiagem de flor com saquinho de supermercado? Vanessa Rozan testa truque

Sempre quis fazer flor com maquiagem? Um truque que viralizou no TikTok ensina a fazer a técnica com o auxílio de um saquinho de supermercado.

O truque, que foi tema do Lab da Beleza no último sábado (31/8), consiste em dar um nó na ponta do saquinho e depois encher de ar, formando uma espécie de "bolinha". Em seguida, o saco é usado no rosto como um carimbo.

Na parte central arredondada, são feitos três círculos de tons semelhantes. A maquiagem deve ser esfumada, formando um degradê. O objetivo é criar o desenho de uma rosa.

Mas não para por aí! Com um delineador, você faz os últimos detalhes da make, preenchendo a região e dando contorno à flor. Será que o truque foi aprovado pelo Lab da Beleza? Veja no vídeo no topo da página.

