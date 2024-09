Eurídice, Caeneus e mais: você já conhecia esses mitos da série 'KAOS'?

"KAOS", série que estreou na Netflix na última quinta-feira (29), retrata profecia que anuncia a ruína de Zeus e outros deuses do Olimpo, trazendo figuras não tão conhecidas da mitologia grega. Veja abaixo quem são elas e a importância que têm na história retratada na série.

Cuidado: o texto a seguir contém spoilers sobre a série

Eurídice e Orfeu

Eurídice (Aurora Perrineau) é peça chave para a profecia que anuncia o fim dos deuses se tornar realidade. Ao morrer, Riddy (seu apelido) é enviada ao submundo sem as moedas que garantem a passagem para a próxima vida, ficando presa na terra de Hades.

Orfeu (Killian Scott), marido de Eurídice, foi quem tirou a moeda da esposa antes de enterrá-la. Para se retratar e conseguir a mulher de volta, ele consegue a oportunidade de ir até o submundo resgatá-la, mas a jornada não é nada fácil.

Ao encontrá-la, Riddy se recusa a voltar à Terra. Então, Medusa (Debi Mazar) revela que a personagem deve voltar ao mundo dos vivos para concluir sua profecia, libertar os humanos e acabar finalmente com o reinado de Zeus. Porém, a primeira temporada da série termina antes de mostrar isso se concretizando.

Na mitologia, Eurídice também é salva por Orfeu, mas sem toda a profecia envolvida. Após perder a esposa por uma mordida de cobra, o músico desce ao submundo e, com seus dons musicais, convence Hades a libertá-la.

Hades impõe uma condição ao casal. Caso olhassem para trás durante a trajetória de volta ao mundo dos vivos, Eurídice automaticamente voltaria para ele. Já na Terra, animado ao ver o sol novamente, Orfeu se vira para compartilhar a felicidade com a esposa, fazendo com que ela voltasse ao submundo.

Orfeu (Killian Scott) e Riddy (Aurora Perrineau) são casal em 'KAOS' e na mitologia grega Imagem: Divulgação/Netflix

Caeneus

Nascido menina, Caenis foi estuprada por Poseidon. Traumatizada, ela convence o deus a lhe conceder um desejo e pede para ser transformada em um homem (Caeneus) guerreiro, violento e invulnerável, para que nunca mais fosse violentada.

Já na série, Caeneus (Misia Butler) é um guerreiro bem menos violento. Ele nasce menina em uma comunidade de amazonas, onde meninos eram expulsos ou mortos caso retornassem durante a adolescência.

Quando entende que, na verdade, se identifica com o gênero masculino, o personagem foge, mas é mais tarde morto pelas amazonas. No submundo, espera anos pela próxima vida, mas descobre que tem o mesmo papel de Eurídice na profecia contra os deuses, mas deve libertar as almas dos mortos presos no "Nada".

Personagem de 'KAOS', Caeneus (Misia Butler) é inspirado em mito grego Imagem: Divulgação/Netflix

Cassandra

Personagem aparece rápida e misteriosamente no primeiro episódio. Cassandra (Billie Piper) encontra Riddy antes de sua morte e fala que ninguém acredita nela, mas que aquele era "o dia" e que Riddy deveria terminar com Orfeu.

No último episódio, é revelado que ela é uma profetisa. Personagem é considerada louca por anunciar profecias nas quais ninguém acredita, incluindo a da ruína dos deuses, envolvendo Riddy e Caeneus.

Cassandra é uma princesa troiana amaldiçoada na mitologia grega. Apaixonado, Apolo oferece a ela o dom da profecia em troca de seu amor. Porém, após a mulher se recusar a cumprir sua parte do acordo, o deus toma seu poder de persuasão, fazendo com que ninguém acreditasse nela.

Profetisa, ela teria previsto o que aconteceria durante a Guerra de Tróia, caso os troianos levassem o cavalo de madeira para dentro das muralhas. Sem acreditar nela, Tróia não seguiu o conselho e foi destruída pelos gregos.