Jojo Todynho mostra resultado de cirurgia de redução de mamas; veja

Jojo Todynho, 27, mostrou o resultado final da sua cirurgia de redução de mamas nesta quarta-feira (4).

O que aconteceu

A cantora postou uma selfie exibindo os seios nos Stories do Instagram. Na imagem, a artista aparece fazendo uma massagem pós-operatória.

Jojo cobriu apenas o mamilo para a foto. A funkeira recebeu elogios com a publicação. "Ela é babado mesmo", escreveu um seguidor.

No procedimento, a cantora trocou as próteses de silicone, de 1.050 ml para 600 ml. "Optamos em ter como resultado final as mamas menores, proporcionais ao meu tórax, reposicionadas e firmes", contou ela na época.

Além da redução de mamas, Jojo também passou por uma abdominoplastia e uma lipoescultura recentemente. Os procedimentos vieram cerca de um ano após a realização de sua cirurgia bariátrica.