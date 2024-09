Helô Pinheiro celebra aniversário de 81 anos ao lado das filhas e amigas

Helô Pinheiro, eterna Garota de Ipanema, celebrou seus 81 anos nesta quarta-feira (4) em um restaurante em São Paulo. Ela faz aniversário em julho, mas decidiu comemorar o aniversário mais uma vez na companhia das filhas e das amigas.

O que aconteceu

Para celebrar, ela escolheu uma casa especializada em culinária francesa nos Jardins, bairro nobre da capital paulista. Nas redes sociais, a modelo compartilhou algumas fotos do evento.

As filhas Kiki e Ticiane Pinheiro marcaram presença. Em seu Instagram, Tici publicou uma foto com seu look e escreveu: "Pronta para comemorar a vida da minha mãezinha com as amigas! O aniversário dela foi em 7 de julho, mas ela hoje está comemorando novamente, mas dessa vez com as amigas".

Quando completou 81 anos, Helô publicou uma reflexão nas redes sociais. "Quero agradecer a Deus as bênçãos recebidas até hoje. À minha família pelo apoio e carinho de sempre, às amigas e aos amigos toda compreensão e amizade, enfim, gratidão com emoção a todos que se dirigem a mim com admiração por não parecer ter os 81 anos que dizem inspirar muita gente por mostrar alegria, mesmo tendo passado por momentos difíceis e outros encantados. Felicidades a vocês também que fazem a minha. Beijos."