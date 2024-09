'O filho chora e o pai não vê': o que tem no Halloween da Universal?

Está aberta a temporada do Halloween em Orlando, nos Estados Unidos. E se a sua pegada é sustos e apavoros, não tem como não se arriscar nas noites tensas do parque Universal Studios. A 33ª edição do tradicional Halloween da empresa começou no final de agosto e, nos próximos dias, contarei aqui em Nossa o que (sobre)vivi por lá.

A experiência do Halloween Horror Nights é muito diferente da dos parques da Disney, por exemplo. Se na "empresa do Mickey" o clima é mais "fofo", com os vilões de suas produções dando as caras, na Universal a ideia é "botar o terror" e fazer os sustos rolarem. Tanto que passar a noite no parque não é recomendável para menores de 13 anos.

O evento tem um público definido: apaixonados pelo gênero de terror e adolescentes em suas primeiras experiências sem os pais (e aí, literalmente, "o filho chora e o pai não vê"). De qualquer forma, quem curte um clima assustador não se arrepende da experiência.

Casas e zonas assombradas

O Halloween da Universal funciona apenas em um dos parques da empresa —o Universal Studios. Nas ruas, circulam monstros que provocam terror por cinco zonas temáticas:

"Duality of Fear" , com um terror sobrenatural

, com um terror sobrenatural "Torture Faire" , com temática de tortura renascentista

, com temática de tortura renascentista "Demon Queens" , um inferno sobrenatural cercado de demônios encapuzados

, um inferno sobrenatural cercado de demônios encapuzados "Swamp of the Undead" , um pântano cheio de zumbis

, um pântano cheio de zumbis "Enter the Blumhouse", com personagems de Blumhouse como o Purge

Zona de "Demon Queens" no Halloween Horror Nights, da Universal Imagem: Divulgação

As principais atrações, contudo, são as casas assombradas, com longas filas. Se você não tem um pacote VIP, aqui o negócio é escolher qual casa quer visitar. Para ajudar você, eu fiz um ranking com as casas que achei mais legais —que será publicado nas próximas semanas em Nossa. Mas já dou um spoiler aqui: não deixe de ir na Insidious (Sobrenatural).

As 10 casas do Halloween Horror Nights deste ano são:

"A Quiet Place" , em que você pode sentir o terror do mundo de "Um Lugar Silencioso"

, em que você pode sentir o terror do mundo de "Um Lugar Silencioso" "Ghostbusters: Frozen Empire" , onde os fãs da série de filmes sentirão a tensão fantasmagórica deles

, onde os fãs da série de filmes sentirão a tensão fantasmagórica deles "Insidious: The Further" : todos saíram aterrorizados de uma das casas mais caprichadas no terror do filme "Sobrenatural"

: todos saíram aterrorizados de uma das casas mais caprichadas no terror do filme "Sobrenatural" "Universal Monsters: Eternal Bloodlines", em que pode ver uma batalha entre alianças inesperadas de monstros femininos clássicos da Universal, como Saskia Van Helsing, Noiva de Frankenstein, She-Wolf e Anck-Su-Namun

em que pode ver uma batalha entre alianças inesperadas de monstros femininos clássicos da Universal, como Saskia Van Helsing, Noiva de Frankenstein, She-Wolf e Anck-Su-Namun "Slaughter Sinema 2" , uma homenagem aos filmes B de terror

, uma homenagem aos filmes B de terror "Goblin's Feast" , uma atração tomada por hordas de goblins, orcs e bruxas, em que o jantar é você

, uma atração tomada por hordas de goblins, orcs e bruxas, em que o jantar é você "Major Sweets Candy Factory" , uma tragédia em uma fábrica de doces

, uma tragédia em uma fábrica de doces "The Museum: Deadly Exhibits" , onde caveiras te assustarão em uma exibição inspirada em The Rolling Stones

, onde caveiras te assustarão em uma exibição inspirada em The Rolling Stones "Monstrous: The Monsters of Latin America" , uma atração com temática principalmente mexicana

, uma atração com temática principalmente mexicana "Triplets of Terror", uma atração com eventos assustadores do assassinato de uma família

Além disso, o parque ainda conta com comidas e bebidas especiais para o Halloween, assim como decorações em hotéis do complexo da Universal. Há também uma área de shows, com muita pirotecnia e rock.

Como ir ao Halloween da Universal

Para participar do Halloween da Universal, você precisa comprar um ingresso à parte para entrar no parque à noite —ou seja, ele não faz parte da programação de quem compra um ingresso normal para visitar as atrações durante o dia.

Os ingressos estão disponíveis no site da Universal por a partir de US$ 83 (cerca de R$ 490). Este ano, o Halloween Horror Nights vai até 3 de novembro e terá 48 noites selecionadas para você se espantar.

Halloween Horror Nights da Universal, em parque de Orlando Imagem: Divulgação

*O repórter viajou a convite da Universal