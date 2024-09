Há dois anos, Deolane Bezerra declarou gostar de bandidos; entenda

Antes de ser detida durante uma operação da Polícia Civil, realizada nessa quarta-feira (04), Deolane Bezerra declarou no PodCats que gosta de defender bandidos.

O que aconteceu

Em 2021, a advogada criminalista declarou que gosta de defender bandidos. "Gosto de bandido, gosto de advogar para bandido, que está errado, que já sabe que está 'noiado'. Odeio inocente, 'não fui eu'. Eu digo: 'Meu filho, mentir para mim, não, por favor'. Tem muitos casos de a pessoa já ter um erro antigo e estar ali no meio de um negócio, sobrar para ela", disse ela no podcast PodCats, apresentado na época por Virgínia Fonseca e Camila Loures.

Segundo ela, sua preferência era por ações de diminuição de pena e que inclusive chegou a ter problemas com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. "É legal porque você se pega ali, no meio de um monte de papelada, desvendando um crime. É coisa de doido. Tem que amar mesmo", disparou.