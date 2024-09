Gabriela Medeiros fala sobre processo de transição de gênero aos 18 anos

Gabriela Medeiros falou sobre a despedida de Buba, da novela Renascer (Globo), e sobre o processo de transição de gênero aos 18 anos.

O que aconteceu

A atriz contou que está vivendo o luto pelo término da novela. "A sensação é que nos preenchemos muito com a personagem, com as complexidades dela. E depois precisamos esvaziar isso, tirar de nós também. Estou nesse processo de luto pós-personagem, de esvaziar mesmo, de deixar ir a melancolia da Buba. Eu trouxe uma melancolia muito forte para essa personagem. Então agora é deixar ir e me encontrar também nesse processo. Porque foi muito intenso viver tudo isso", disse no programa Conversa com Bial.

A artista relembrou que teve apoio das avós durante seu processo de transição de gênero. "Vovó Nalva acolheu aquela criança. Sobretudo, ela respeitou muito aquela criança nesse processo de infância. Minhas duas avós, na verdade. Nunca me senti reprimida, entende? Quando decidi passar pelo processo de transição de gênero, para ela [a avó Nalva] foi muito difícil entender. Ela podia lidar com um menino gay, mas não com uma mulher trans."

Gabriela afirmou que, quando criança, se sentia muito sozinha e que a arte foi de grande importância. "A infância foi um lugar muito solitário, mesmo dentro do meu universo particular. Então, sempre digo que a arte me salvou. Ali, no meu mundo, eu sempre desenhava muito, gostava de pintar e já escrevia algumas coisas... Tive um momento bem introspectivo, muito pelas figuras que me cercavam."