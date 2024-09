Além das três 'doutoras': quem é quem na família Bezerra

Deolane Bezerra, 36, e sua mãe, Solange Bezerra, 56, foram presas nesta quarta-feira (4) no Recife (PE). Elas são alvo de uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Com a prisão, ambas as irmãs de Deolane se pronunciaram, além do filho da advogada. Saiba quem é quem na família Bezerra:

Deolane

A advogada Deolane Bezerra Imagem: Reprodução/Instagram

Advogada criminalista e influenciadora, ela nasceu em Pernambuco, mas cresceu em São Paulo. Deolane é sócia das irmãs no escritório "Bezerra Advogados & Associados".

A "doutora", como é conhecida, se tornou nacionalmente conhecida após a morte do marido, MC Kevin, em 2021. Ele caiu da varanda do 5º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A polícia concluiu que foi acidente.

Após a morte de Kevin, a advogada lançou música em homenagem ao funkeiro. Ela também teve uma breve carreira como DJ.

Deolane participou de A Fazenda 14 (Record), mas acabou desistindo do programa após uma trajetória turbulenta.

Já foi investigada pela polícia do Rio. No início do ano, Deolane foi alvo de um inquérito para apurar suposta ligação da influenciadora digital com o tráfico de drogas no Complexo da Maré, na capital fluminense.

Nos últimos meses, chamou atenção por um suposto envolvimento com Fiuk. Os dois protagonizaram muitos momentos juntos nas redes sociais, mas Deolane negou qualquer envolvimento e a amizade chegou ao fim.

Dayanne

Dayanne Bezerra, irmã mais nova de Deolane Bezerra Imagem: Iwi Onodera/UOL

Comprou brigas de Deolane durante a participação da irmã em "A Fazenda 14". Fora da casa, Dayanne criticou o diretor do programa, o colunista de Splash Chico Barney, a apresentadora Adriane Galisteu e praticou tiro esportivo com armas de airsoft usando como alvo fotos de Kerline, Deborah e Tati Zaqui (inimigas de Deolane no reality).

Assim como a irmã, também ostenta nas redes sociais. Em maio, ela comprou uma moto para um entregador que foi roubado. Em junho, ela um carro de R$ 240 mil para a assessora.

Em maio, lamentou ter emagrecido muito após usar Ozempic. Ela relatou ter ficado com os músculos do bumbum atrofiados após usar o medicamento com propósito de emagrecer.

Em 2022, Dayanne chamou atenção ao se envolver em uma briga física durante um show em São Paulo.

Daniele Bezerra, irmã mais velha de Deolane Bezerra Imagem: Iwi Onodera/UOL

Daniele

A irmã mais velha de Deolane é a mais discreta das três, apesar dos 2,6 milhões de seguidores. Também advogada, já ocupou o cargo de presidente da Comissão de Direito Penal, na subseção do Tatuapé, bairro da zona leste de São Paulo.

Daniele compartilha registros de suas muitas viagens e faz muitas publicações motivacionais.

Solange

Solange Bezerra Imagem: Reprodução/Instagram

Assim como Dayanne, Solange também fez críticas à Record durante a participação de Deolane em "A Fazenda". "Que emissora podre! Que emissora lixo", disse em uma das ocasiões.

Poxa, Carelli. Bora aprender com Boninho a fazer um programa imparcial. Porque, meu filho, você é realmente a vergonha dos diretores. declarou Solange na época

Giliard Santos

Deolane Bezerra e o filho, Gilliard Santos Imagem: Reprodução/Instagram

O filho mais velho de Deolane teve o carro aprendido, por "irregularidades administrativas", segundo o órgão, em maio.

Deolane também é mãe de Caíque e Luna, ainda crianças.