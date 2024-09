Fabiana Justus conta próximos passos de tratamento contra câncer: 'Animada'

Fabiana Justus, 37, filha do empresário Roberto Justus, 69, revelou as próximas etapas do seu tratamento contra o câncer nesta quarta-feira (4). No início do ano, ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda.

O que aconteceu

Cerca de seis meses após passar por um transplante de medula óssea, Fabiana fará um novo mielograma, um exame que avalia o funcionamento da medula óssea. "Se Deus quiser, vai estar tudo zerado como estava no último", contou ela em seu Instagram.

Com o câncer em remissão, a influencer espera diminuir o uso de medicamentos. "Vai começar a desmamar do imunossupressor, que eu tomo. É justamente o remédio que deixa minha imunidade mais baixa", explicou ela.

Fabiana se empolgou com a perspectiva de sua vida retornar à normalidade. "Estou muito animada para esse momento começar a acontecer... porque é quando eu vou começar a poder sair mais, obviamente de máscara", disse.

A vida já está começando a retomar, depois que isso acontecer, vai retomar mais ainda. Estou animada com este mês, setembro, mês do meu aniversário.

A influenciadora também emocionou a irmã, Rafa Justus, na última sexta-feira (30). Após lamentar que não poderia estar no aniversário de 15 anos da jovem, Fabiana chegou de surpresa ao evento, comovendo a debutante.