'Desocupado do Projac' revela salário (alto!) pra ficar na entrada da Globo

O Central Splash desta terça-feira (3), com Bárbara Saryne, Chico Barney e Lucas Pasin, conversou com John Erik, influenciador que ficou "famoso" como uma das pessoas que ficam na porta dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para tirar fotos e "tietar" artistas quando chegam ao estúdio.

Em uma conversa no programa, John explica que ficar na entrada do antigo Projac se tornou um trabalho para os conhecidos como "desocupados". Nesses breves momentos com celebridades, ele produz conteúdos para suas redes sociais que monetizam em plataformas como TikTok e Kawai.

"Depende do dia em que um vídeo é postado, variando entre final e começo de mês, mas em um dia consigo faturar R$ 2.500", explica John ao responder a Bárbara sobre sua forma de ganhar dinheiro.

Pasin afirma já ter ouvido relatos de que os "desocupados" lucram no mínimo R$ 10 mil e um deles teria adquirido um carro no valor de meio milhão. "Queria saber se procede?", pergunta o colunista.

"Como somos em nove pessoas, varia um pouco, mas é essa média, sim", confirma John. "Sobre o carro, a pessoa não faz parte do nosso grupo, mas além dos vídeos, ela também faz divulgação do tigrinho essas coisas.. mas existe, sim", explica.