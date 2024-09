Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro

A influenciadora digital Deolane Bezerra, 36, foi presa durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil de Pernambuco.

O que aconteceu

Prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), em Boa Viagem, zona sul do Recife (PE). A empresária foi encaminhada para o Depatri (Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais), em Afogados, na zona oeste na cidade.

A polícia informou que a investigação tem como alvo uma organização criminosa, voltada a jogos ilegais. "As várias células da organização criminosa também operavam nas bets, mas o crime de origem diz respeito a jogos que não são autorizados pela legislação brasileira. As bets eram usadas na lavagem do dinheiro oriundo desse ramo ilegal de jogos", disse o delegado responsável em coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje.

Deolane publicou uma carta, de próprio punho, e disse estar sendo injustiçada. "É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei "crimes"". Leia a íntegra.

Em nota, a defesa de Deolane disse ainda não ter completa ciência dos fatos e que a investigação é sigilosa. "De antemão informamos que nossas clientes possuem condutas inquestionáveis e nunca se negaram a prestar qualquer tipo de esclarecimento, tal qual farão agora", diz a nota assinada pela advogada Adélia Soares.

Solange Bezerra, mãe da influenciadora, também foi presa pela Polícia Civil do estado. A informação foi confirmada pela filha Dayanne Bezerra.

Mais uma vez a minha família está sendo perseguida. Mais uma vez eu venho aqui para falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa Inocência, custe o que custar. Dayanne, no Instagram

Investigação

Operação contra Deolane prende carros de luxo, aeronaves e joias Imagem: Divulgação/PCPE

Investigação denominada "Integration" começou em abril de 2023 e tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil cumpre 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e valores, bloqueio judicial de ativos financeiros e outras medidas cautelares diversas de prisão. Todos expedidos pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife.

Operação contra Deolane prende carros de luxo, aeronaves e joias Imagem: Divulgação/PCPE

Justiça determinou bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. Os investigados também devem entregar passaportes e, se for o caso, terão o porte de arma suspenso.

Polícia apreendeu um helicóptero, carros de luxo e dinheiro vivo, incluindo dólares e euros. Imagens divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco também mostram dezenas de joias apreendidas. A polícia ainda não informou a propriedade de cada bem apreendido.

Polícia apreendeu dinheiro e joias de Darwin Henrique da Silva Filho, empresário da empresa Esportes da Sorte — empresa realiza apostas online e patrocina times de futebol. O advogado Pedro Avelino, que representa o empresário, falou com a Globo. "É importante registrar que a gente já se colocou à disposição da autoridade policial há mais de um ano e meio."

A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Esportes da Sorte

Imagem: Divulgação/PCPE

A Secretaria de Segurança de São Paulo presta apoio à operação. "Mais informações serão divulgadas posteriormente pela autoridade daquele estado", informou a organização em nota.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), com o apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL), e das polícias civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás.

Quem é Deolane

Deolane Bezerra acumula milhões de seguidores nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

Advogada criminalista e influenciadora, ela nasceu em Pernambuco, mas cresceu em São Paulo. Deolane é sócia das irmãs Danielle e Dayenne no escritório "Bezerra Advogados & Associados".

Deolane se tornou nacionalmente conhecida após a morte do marido, MC Kevin, em 2021. Ele caiu da varanda do 5º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A polícia concluiu que foi acidente.

Após a morte de Kevin, a advogada lançou música em homenagem ao funkeiro. Ela também teve uma breve carreira como DJ.

Deolane Bezerra e MC Kevin Imagem: Reprodução/Instagram

Deolane participou de "A Fazenda 14" (Record), mas acabou desistindo do programa após uma trajetória turbulenta.

Nos últimos meses, chamou atenção por um suposto envolvimento com Fiuk. Os dois protagonizaram muitos momentos juntos nas redes sociais, mas Deolane negou qualquer envolvimento e a amizade chegou ao fim.