Dani Calabresa reencontra Adnet e fala sobre término: 'Não pode forçar'

Dani Calabresa, 42, foi uma das convidadas do "Sobre Nós Dois" desta terça-feira (3). No programa, a humorista reencontrou o ex-marido, Marcelo Adnet, 42, que apresenta a atração do GNT com Sabrina Sato, 43.

O que aconteceu

Sabrina questionou se era possível ter amizade com ex, e Dani confirmou que sim. "Dá para ter", respondeu ela.

Na sequência, a humorista falou sobre a relação com Adnet após o fim do casamento. "Vou ser sincera: você foi meu único relacionamento sério e meu ex. Posso dizer que a gente tem um prazo e não pode forçar as coisas", comentou a artista.

Acho que pelo fato da gente trabalhar junto, a gente torce um pelo outro... Não quero que contem nada de ruim dele. Quero que as pessoas falem: 'Viram o programa novo dele? Ele é muito bom nisso!'

Adnet também explicou que os dois não têm regras sobre a vida após o término: "Tem uma coisa que a gente aprendeu que é muito boba. Não tem que ter conflito. Ficam coisas bacanas, carinho."

Richard Neuman, atual marido de Calabresa, também estava na atração. Em meio ao clima amistoso, a comediante ainda brincou: "Já peguei no pau de duas pessoas aqui!".