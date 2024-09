Após saída de Califfa, Gael anuncia mudança para quarto laranja

Gael Vicci, 18, decidiu fazer sua mudança para o quarto laranja nesta terça-feira (3), assim que o cômodo teve uma cama desocupada com a eliminação de Califfa na última terça-feira (3).

"A gente teve essa conversa antes e tá tudo bem, espero que nada mude. Hoje eu não fui para a Batalha, mas sou eu que faço as malas. Espero que por vocês tudo bem", disse o ator para Nicole Louise, Unna X, Lucca e Leidy Murilho.

"Tranquilo, fico chateado que você não está aqui com a gente. Mas que não vá para lá e não distancie de nós", respondeu Lucca.

"Para mim nada vai mudar, vou continuar tirando com a Unna, zoando com a Nicole, vou continuar dividindo gaveta com a Leidy a não ser que ela me expulse e jogue tudo no meio da casa", responde Gael em tom de brincadeira.

"Eu acho que a arte desse jogo é mostrar que jogo é jogo, amizade é amizade, vamos continuar brincando", aconselha Leidy. "A gente entende, você, Gael."