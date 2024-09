Após matar Egídio, Mariana terá final feliz em 'Renascer'; descubra qual

Nos capítulos finais de "Renascer" (Globo), Mariana (Theresa Fonseca) terá final feliz após assassinar Egídio (Vladimir Brichta).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Segundo informações do jornal O Globo, a ex-mulher de José Inocêncio (Marcos Palmeira) contará com a ajuda de Damião (Xamã) para dar fim à vida do vilão. Para isso, Mariana finge que quer fazer sexo com Egídio.

Ela atrai o marido de Eliana (Sophie Charlotte) para seu quarto. Nesse momento, Mariana revela que é tudo um plano e que sabe a verdade sobre todos os crimes de Egídio.

Damião aparece por trás e coloca uma corda no pescoço do coronel. "Me solta... me solta... eu tô sem ar... eu... eu não... não consigo respirar...", grita ele agonizando ao ser pendurado em um pé de cacau.

Mariana e Damião observam Egídio morrer. Depois disso, ela procura José Inocêncio e conta tudo o que fez.

A neta de Belarmino (Antonio Calloni) conta que matou o vilão como uma homenagem à Cândida (Maria Fernanda Cândido), a fazendeira que ajudou o protagonista na primeira fase da trama. "Não foi o que o pai dele fez com o marido da viúva lá... que lhe vendeu a fazenda?", questiona Mariana. "Há quem diga que tenha sido ele, há quem diga que foi o teu avô", responde Inocêncio. "Seja como for, tá feita a homenagem", afirma ela.

Depois de tudo isso, Mariana encontrará com João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) na venda de Norberto (Matheus Nachtergaele). "Tudo que teu painho tinha que acertar comigo, ele acertou", diz ela para o filho de Zé Inocêncio.

O casal afirma que tem uma surpresa para ela. "Mas eu posso saber que presepada é essa?", questiona a assassina de Egídio. "Isso somos eu e Sandra acertando a única dívida que painho deixou para trás...", responde João Pedro.

Mariana ganha de volta a carroça e os dois burrinhos da melhor qualidade que seu avô Belarmino vivia reclamando que haviam lhe roubado. "Uma carroça... dois burrinhos da melhor qualidade", diz Sandra para a antiga rival.

João Pedro também devolve para Mariana a casa que foi de Belarmino. "E a casa que ele comprou de tua avó", fala ele.

Ela fica muito feliz e deixa a vila com sua carroça e os burrinhos a caminho da casa pela qual sempre lutou. João Pedro deixa as mágoas para trás e deseja sorte para sua antiga madrasta na nova fase da vida.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.