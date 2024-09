Adriana Esteves: 'Achei que Amor de Mãe seria minha última novela'

Prestes a estrear "Mania de Você", Adriana Esteves surpreendeu ao comentar que pensa em se aposentar das novelas futuramente ou, talvez, ficar afastada por um tempo. No entanto, em entrevista a Splash, reforça que pode mudar de ideia. Ela, inclusive, achava que "Amor de Mãe" (2019) poderia ter sido sua última trama.

Presença nas telinhas

Adriana assegura que ama atuar e quer "trabalhar para sempre" em séries, filmes e peças teatrais, mas pensa em deixar as novelas. "Gosto de trabalhar. Não pretendo me aposentar. Mas, talvez, de novela, sim... Quero fazer 'Mania de Você' agora, bem bonitinha, me dedicar a ela, mas novela é muito trabalhoso."

Atriz acredita que "Mania de Você" pode ser sua última novela ou, pelo menos, que deve dar um tempo dos folhetins. No entanto, diz ser uma pessoa que permite mudar de opinião e "não ter a obrigatoriedade da coerência."

Quando eu fiz 'Amor de Mãe', achei que ia parar de fazer novelas e que seria a minha última. Aí, veio a dor e a tristeza de uma pandemia na vida de todos nós. Fiquei com tanta vontade de trabalhar. Entendi o quanto o nosso trabalho era muito importante. Tudo o que me deixava feliz era alguém estar produzindo algum conteúdo e eu poder, dentro de casa, levar algum conteúdo para alegrar a gente, melhorar a nossa saúde mental. Falei: 'não vou me aposentar das novelas, vou voltar'.

Adriana Esteves

"Mania de Você"

Adriana Esteves vive Mércia em "Mania de Você", mais uma parceria com o autor João Emanuel Carneiro. A personagem é descrita como fria, neurótica e solitária pela sinopse da novela, escondendo a carência com o escudo de brutalidade e fortaleza. Trabalha há anos na casa de Molina (Rodrigo Lombardi), de quem é amante e com quem tem um filho rejeitado, o Mavi (Chay Suede). Criou a filha de Molina, Luma (Agatha Moreira), como se fosse sua. Além disso, odeia Viola (Gabz) — que se envolve com o namorado de Luma.

Acho que eu só vou conseguir responder a essa pergunta [como definiria Mércia] em 15 de março, quando acabar a novela... Ela é muito misteriosa, tenho dificuldade de entender. É difícil. Tá me dando trabalho.

Adriana Esteves

Adriana diz que nunca se sabe o rumo que as novelas do João Emanuel Carneiro vão tomar, mas ela garante: a trama lembra o ambiente de "The White Lotus", série da HBO que se passa em resorts de luxo. "É em Angra dos Reis, uma novela praiana, meio 'The White Lotus'. Foi uma série que adorei. O João e o Carlos Araujo [diretor] estão trazendo esse 'White Lotus' Angra dos Reis para a gente."

Qual é a história de "Mania de Você"?

A trama vai partir da amizade entre duas jovens, Viola e Luma, que parecem predestinadas a entrarem uma na vida da outra. Nascidas no mesmo dia, em situações bem distintas, elas se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário e da paixão pela gastronomia. Tudo isso, temperado por muito romance, drama, mistério, aventura e pitadas de humor.

De origem humilde, Viola (Gabz) se muda com o namorado Mavi (Chay Suede) para Angra dos Reis, onde Luma (Agatha Moreira) tem uma vida luxuosa, bancada pelo homem que acredita ser seu pai, o inescrupuloso Molina (Rodrigo Lombardi), empresário do ramo de cibersegurança. Ele mantém, há décadas, um relacionamento não assumido com sua submissa funcionária Mércia (Adriana Esteves), mãe de Mavi. A recém-formada chef de cozinha, Luma, namora Rudá (Nicolas Prattes), que encontra com Viola por acaso.

Assim, começa a trajetória da dupla, que vai da paixão pelas receitas à obsessão pelo mesmo homem, da conexão imediata ao ponto de uma passar a viver a realidade que era da amiga, dez anos mais tarde. Uma jornada dividida entre a cumplicidade e a rivalidade, que as inclui num quarteto amoroso e é impactada por uma série de circunstâncias, reviravoltas e surpresas, como o segredo em torno de um assassinato.

"Mania de Você" estreia no dia 9 de setembro, na faixa das 21h.