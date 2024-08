Zefa Leonel cai para trás ao descobrir verdadeiro marido de Deodora

Nos próximos capítulos da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Zefa Leonel (Andrea Betlrão) fica chocada ao descobrir que Ariosto (Eduardo Moscovis) agora é marido de Deodora (Debora Bloch).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Ao reaqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

Durante papo com sua inimiga, a dona do cabaré a chama para um jantar. "Eu gostaria de convidar você e o senhor seu esposo para jantar comigo e meu marido, Ariosto", diz ela.

Zefa Leonel quase cai para trás ao ouvir Deodora chamar Ariosto de marido. "Marido?", questiona ela. "É. Eu e Ariosto estamos vivendo juntos. E eu não preciso de papel nenhum pra me sentir casada. Então, tu aceita?", responde a outra.

A vilã explica o motivo do convite para jantar. "Só se tu me disser a verdadeira intenção desse jantar. Assim, tu poupa o meu tempo e o teu também", diz a mãe de Quinota (Larussa Bocchino). "Nós quatro temos negócios em comum. Quer você queira ou não, tu e Seu Tico Leonel têm um contrato assinado com meu marido, Ariosto... Precisamos conversar sobre isso", afirma Deodora.

Ao chegar em casa, Zefa Leonel conta sobre o convite a Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) que acha um absurdo. "O quê? Jantar na casa do avarento? Mas nem a pau! De jeito qualidade! Tu não vai me convencer a sentar na mesma mesa que aquele carcará esfomeado! Isso é que não!", grita o homem.

A esposa acha melhor eles irem até a casa de Ariosto. "É melhor nós entrarmos num acordo sobre a mina do que brigar na Justiça. A advogada já aconselhou. Ainda mais agora, com um bando de urubu rodeando nossa sorte. Agora pense, Seu Tico Leonel, não é melhor manter os inimigos perto? Nós precisamos agir mais com a cabeça do que com o coração", rebate ela.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.