Vai comprar? Narcisa Tamborindeguy pergunta valor do Twitter, e fãs reagem

Narcisa Tamborindeguy causou burburinho após questionar sobre o valor da rede social X, o antigo Twitter, que pode deixar de operar no Brasil.

O que aconteceu

"Quanta custa o Twitter"?, perguntou a socialite na própria plataforma, comandada pelo bilionário Elon Musk.

A postagem viralizou. O questionamento de Narcisa repercutiu entre seus seguidores e outros usuários do X e já alcançou quase 2 milhões de usuários, com mais de 78 mil curtidas, 11 mil compartilhamentos e 3.000 comentários.

Quanto custa o twitter? -- NARCISA T. (@narcisa) August 29, 2024

Fãs de Tamborindeguy brincaram com a possibilidade de ela comprar o X. "Você é nossa última esperança", disse um seguidor. "Por favor, [compra] Narcisa. E muda o nome para 'ai que loucura'", sugeriu outro. "Narcisa, compre o Twitter, salve o nosso país. Ai que loucura", escreveu mais um. "Não há tempo para perguntas. Faz o Pix, Narcisa", brincou outro.

A rede social X pode deixar o Brasil. A plataforma do bilionário Elon Musk pode ter as operações suspensas no país por desrespeitar determinações do STF (Supremo Tribunal Federal). Na quarta-feira (28), o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24h para que a empresa informe o representante legal da rede no país ou será suspensa.

Moraes bloqueou contas da Starlink, outra empresa do bilionário. Em seu perfil oficial, Musk compartilhou a notícia do bloqueio e chamou o ministro do STF de "tirano".