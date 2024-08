Tati Machado critica padrão de beleza e faz confissão sobre se ver pelada

Tati Machado, 33, confessou que às vezes se incomoda ao se ver pelada.

O que aconteceu

No Saia Justa (GNT), o assunto foi sobre os padrões de beleza. A apresentadora aproveitou o programa desta quarta-feira (28) para fazer a revelação.

Ela comentou sobre a valorização da magreza e o sentimento ao se ver pelada em alguns momentos. "Vivemos em um mundo onde a beleza está na magreza extrema. Eu, como mulher gorda, não quero romantizar a mulher gorda. Às vezes, me olho pelada e digo: 'hoje não está dando'", declarou.

Tati Machado afirmou que já se sentia linda antes do emagrecimento. "Por conta dos exercícios, emagreci bastante e ouço muita gente falando: 'emagreceu, está linda!'. A beleza está associada à magreza. Eu realmente estou me sentindo linda, mas antes já me sentia também", reforçou.

A jornalista admitiu que surgiram propostas de procedimentos estéticos: "Não quero cair em armadilhas só para me encaixar nos padrões. Sempre reflito se estas mudanças irão fazer diferença para mim". Eliana rebateu que não teve essa consciência e apontou: "Fiz rinoplastia, silicone, lipo... Ao longo do tempo estou fazendo as pazes comigo. Hoje, mais madura, tento entender o corpo que tenho".