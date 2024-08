Por que Star Wars Outlaws não é uma cópia de GTA? Splash jogou preview!

Star Wars Outlaws chega na próxima sexta-feira (30) com a promessa de ser um dos jogos de mundo aberto mais divertidos de 2024. O game, desenvolvido pela Massive Entertainment e Ubisoft, estará disponível para as plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Splash foi convidado pela Ubisoft para jogar quatro horas do jogo — que se passa entre os filmes 5 e 6 da saga, "O Império Contra-Ataca" e "O Retorno de Jedi". Nós exploramos as regiões Toshara, uma lua savana, e Kijimi, um planeta gélido, e podemos dizer que o jogo não é uma cópia de GTA.

Como é Star Wars Outlaws?

A fora da lei Kay Vess é a grande protagonista de Star Wars Outlaws. Ao lado do companheiro Nix, um pequeno alienígena que ajuda em combate, a heroína inicia o jogo indo parar em Toshara — planeta criado com exclusividade para o game — após sua aeronave roubada quebrar.

Ela e seu pet fofinho precisam se envolver com os principais sindicatos do crime para juntar créditos. Assim, terão condições de pagar o mecânico para arrumar a nave e deixar o planeta estranho.

O jogo oferece uma gameplay fácil e intuitiva. Todas as respostas das missões estão claras na tela. É preciso atenção para escolher os melhores caminhos e não complicar a vida da personagem. O game é o clássico ação, aventura e estratégia.

Você terá a possibilidade de jogar num modo "inteligente", agindo furtivamente entre as facções, ou no estilo "guerra", onde sai atirando em tudo o que se move. A escolha do estilo de jogar tem ligação com a reputação da personagem com os sindicatos do crime.

Quanto melhor a sua relação com as facções, maior liberdade terá para transitar pelos territórios de cada um e cumprir as missões — sem ter de entrar em confrontos. Caso não haja uma boa imagem, você terá de agir sorrateiramente para evitar perseguições dos criminosos.

Kay Vess e o mascote Nix em Star Wars Outlaws Imagem: Divulgação/Ubisoft

Jogo em mundo aberto

Um dos grandes trunfos de Star Wars Outlaws é dar a possibilidade do player explorar todo o cenário. Ao longo da preview, Splash teve a oportunidade de vasculhar cada detalhe dos campos em meio as missões.

Detalhe é que não são simples campos abertos para transitar. Eles possuem respostas ou indicações para facilitar a sua vida no jogo. No Vale de Mirogana, por exemplo, a protagonista ganha informações valiosas a cada canto em que vasculha na intenção de recuperar um artefato.

Além disso, Kay é uma astuta vigarista que possui alguns recursos que lhe dão facilidades nas missões: um grampo para abrir baús e portas, gancho para alcançar lugares altos, e o poder de usar as armas dos rivais após combate e Nix para ludibriar os vilões.

Outro fator legal do mundo aberto é o poder de decisão dado ao jogador. Ao longo do jogo, a protagonista precisa se envolver com facções, mas pode escolher trair seus clientes para ganhar moral com os demais grupos. O poder de mudar o destino da protagonista é excelente.

Em resumo, o novo game oferece mundos vivos que trazem o desafio de experienciar curiosas histórias, brigas e intrigas entre as missões.

Kay Vess anda escondida de vilões em Star Wars Outlaws Imagem: Divulgação/Ubisoft

Combates sem grandes emoções

Se você espera grandes combates, não vai ser em Star Wars Outlaws que vai encontrar este cenário. O novo jogo da Massive Entertainment e Ubisoft traz um modelo de combate bem simples.

A jogabilidade é praticamente igual de outros jogos de tiro: você procura um local para se proteger e atira quando o adversário dá uma brecha. Antes de puxar o gatilho, Kay ainda tem a chance de aplicar golpes silenciosos em rivais distraídos, mas não são movimentos de encher os olhos.

O ponto alto das batalhas será, baseado na nossa experiência no jogo, quando Kay aciona o blaster. Com a arma especial, ela pode paralisar os rivais e até mesmo aniquilar seus escudos para rapidamente finalizar os embates.

Não deixa de ser divertido participar dos tiroteios do game, mas a experiência lhe remete aos clássicos jogos de tiro. A curiosidade fica para o que o blaster irá oferecer de recurso após o lançamento do jogo.

Kay Vess em combate em Star Wars Outlaws Imagem: Divulgação/Ubisoft

Navegação especial

Os fãs de Star Wars certamente irão ao delírio com os combates no espaço. Controlar a aeronave é muito divertido e bem fácil de entender.

Você tem a missão de pilotar a aeronave, desviar de grandes pedregulhos e atirar nos rivais até chegar ao destino final. O player também terá de aprender a controlar seus recursos nesta fase do game para não ficar sem munição e se tornar alvo fácil.

Uma tripulação ainda informa o jogador sobre o status dos inimigos e qual melhor caminho a seguir. Ou seja, você irá se sentir, de fato, numa missão da famosa saga de "Star Wars".

Desafio no espaço de Star Wars Outlaws é grande trunfo do game Imagem: Divulgação/Ubisoft

Cópia de GTA?

Star Wars Outlaws terá Kay Vess transitando por vários lugares hostis para cumprir missões e ganhar créditos. Como dito acima, a sobrevivência estará ligada à reputação construída ao longo do jogo.

Antes do lançamento do game, Julian Gerigthy, diretor criativo do game, indicou que o jogo teria um fator similar ao GTA: sistema de "estrela". Ou seja, a protagonista terá de ter cuidado com as suas tomadas de decisões não atrair uma forte perseguição das facções rivais para matá-la.

O sistema é semelhante ao do GTA, mas não uma cópia, como muito se especulou nas redes sociais. Poderíamos dizer que é uma cópia de GTA caso Kay pudesse roubar veículos e sair atropelando os vilões durante as missões — o que não seria uma má ideia.

Kay Vess encara missões em facções rivais em Star Wars Outlaws Imagem: Divulgação/Ubisoft

Jogo promete conquistar fãs

Star Wars Outlaws é um jogo leve, divertido e pode atingir o posto de melhor jogo feito da franquia. Com uma jogabilidade fácil e intuitiva, a tendência é que você fique horas preso em frente ao videogame para cumprir as missões.

O game promete entregar muita nostalgia e diversão aos fãs da famosa saga. O jogo em mundo aberto é recheado de referências dos filmes e te faz se sentir incluso na realidade da franquia.

Claro, não é necessário ser um grande conhecedor do universo de "Star Wars". O fato de o jogo se passar entre dois dos filmes é apenas um detalhe.

Certamente o jogo tem potencial para se tornar um dos divertidos de 2024.