Selfie: Três seios? Urach parece querer trocar A Fazenda por Os Mutantes

Kerline Cardoso, Bárbara Saryne e Lucas Selfie repercutiram a nova bizarrice de Andressa Urach, 36. Após ter bifurcado a língua, a modelo exibiu em suas redes sociais imagens de uma modelo com três seios e abriu uma enquete para que seus seguidores votassem se ela deveria imitá-la.

Kerline se divertiu com o 'dilema' de Urach e admitiu que gostaria de tê-la outra vez em A Fazenda (Record). "Ela já é 'bilíngue', agora quer ser 'tripeito'? [risos] A Urach sempre causa muito! Adoraria vê-la novamente em A Fazenda. A sexta temporada [de que ela participou] foi uma das melhores edições. Adoraria vê-la causando [em uma nova temporada] com a sua língua de cobra", confessou a ex-BBB, no Central Splash.

Selfie, por sua vez, brincou com o fato de Andressa estar, hoje, mais parecida com um personagem da saga "Os Mutantes" (Record) do que com uma peoa de Rodrigo Carelli. "Os dois patronos de A Fazenda, responsáveis por conhecermos o programa pelo caos, são Theo Becker e Andressa Urach. Também quero [vê-la de novo no reality], mas parece que ela está querendo ir para 'Os Mutantes' em vez de voltar para A Fazenda. [risos]"

Bárbara concordou com os dois e ressaltou as várias transformações pelas quais Andressa passou desde que deixou o reality, em 2013. "Adoraria ver a Urach lá outra vez, não só porque ela fez história [no programa], mas também porque mudou muito da época que participou de A Fazenda para agora. Qual versão ela iria nos mostrar desta vez?"

Taróloga faz previsões sobre A Fazenda 16

A taróloga Papisa fez previsões para a nova temporada de A Fazenda, que estreia em 16 de setembro na tela da Record.

Ela vislumbra, no novo confinamento, a formação de casais polêmicos e até mesmo uma traição. "Talvez uma pessoa que entre casada ou namorando e, uma vez lá dentro, não tem compromisso com mais ninguém. Os casais que foram rolar vão ser, no mínimo, muito polêmicos."