Ramalho critica falas de Matheus para Gael: 'Fala direito comigo'

Enquanto conversavam na área externa, Ramalho diz que se incomodou com a bronca que Thália e Gael receberam de Matheus Torres.

O que aconteceu

Matheus saiu do estúdio irritado com os colegas de confinamento. Segundo ele, o som da cantoria de Gael e Thália dava para ser ouvida de dentro do estúdio o que o estava atrapalhando. O mineiro saiu e deu uma bronca na dupla.

Ramalho: "Se eu tivesse cantando e o Matheus chegasse assim comigo, eu não ia entender legal não. Eu já ia levantar e falar: 'O que você falou? Fala direitinho comigo. Pisa fofinho'."

Gael: "Eu já entendi que é o jeito dele."

Thália: "A questão é que o Matheus fica irritado e fala na hora, ele não deve fazer isso. Ele devia respirar e voltar depois e falar: 'Poxa Gael, estava gravando, quando for assim é melhor não ficar cantando'."

Ramalho: "Mas ai ele pega a pessoa errada... Chega assim, ai ele pega um louco, e o louco vem."

Thália: "Personalidade... Eu acho que a gente precisa respeitar e compreender as nossas falhas."