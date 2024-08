Quarto laranja fala sobre atitudes de Matheus com Gael: 'Abriu as asas'

Reunidos no quarto laranja nesta quarta-feira (28), Evellin, MC Mayarah, Thália, Califfa e Ramalho falaram sobre os últimos desentendimentos de Matheus Torres com a casa.

'Ele não era assim'

Matheus Torres saiu do estúdio irritado com os colegas e deu uma bronca em Gael e Thália. Segundo ele, suas vozes davam para ser ouvida do estúdio e o atrapalhou enquanto fazia sua produção de conteúdo. Bravo, o mineiro deu alguns gritos pela casa.

Thália, Ramalho e Evellin contavam para os colegas de quarto laranja, MC Mayarah e Califfa sobre o que presenciaram:

Thália: "Ele nunca imaginou que o som ia chegar até lá. Só que em vez de o Matheus se acalmar e depois falar com calma: 'Pô Gael, algumas vezes quando canta lá fora, chega lá dentro na gravação de conteúdo, não tem isolamento, vamos tentar evitar, chegar na galera'. Porque a gente também fica fazendo."

Evellin: "Não justifica gritar daquele jeito. "

Mayarah: "É a segunda vez que ele faz isso com o Gael. Ele tá arrumando um jeito do Gael votar nele."

Ramalho: "Ele dá dessas, se arrepende na hora e dá um carinho no Gael."

Thália: "É a segunda vez que ele faz ignorância com ele. Não sei qual é o grau que ele acha que tem para falar assim o garoto. Não sei se é porque ele acha que é mais velho e pode falar assim com ele, só que aqui não tem idade. Aqui é todo mundo jogador, todo mundo artista."

Mayarah: "Todo mundo é adulto e ninguém é melhor que ninguém."

Thália: "Ele tem que segurar um pouco a bola dele, porque ele tá se achando o riquinho, o dono do Estrela da Casa."

A conversa continua, e eles avaliam que Gael precisa se posicionar sobre o tratamento que tem recebido de Matheus.

Mayarah: "Se ele (Gael) vier falar comigo, porque ele sempre se abre comigo, eu vou falar: 'Independente de qualquer coisa, por mais que te peça desculpa, você não pode deixar que se repita. Aconteceu mais uma vez, você dá o papo reto, fala que não gostou e que não permite isso, corta logo. Não deixe que ninguém venha mandando você calar a boca e depois vem pedir desculpa'."

Califfa: "Matheus não era assim, né? Foi só voltar do Duelo que ele abriu a asa."

Thália: "Não, Matheus era assim sim. Quando a gente fez o grupo que ele gritou, ele tava muito tranquilo gritando com a gente."

Mayarah: "A asa só vai crescendo."

Evellin: "Comigo ele nunca fez isso, mas eu já presenciei. Igual hoje eu vi ele saindo gritando com o Gael.

Mayarah: "Ele estava muito alterado mesmo?"

Evellin: "Gritou bem alto. Bolado."

Thália: "Ele estava gritando e muito sério. Cara de raiva."

💬 Califfa: "O Matheus não era assim, né"

💬 Thália: "Não, o Matheus era assim sim" #EstrelaDaCasa pic.twitter.com/229kPKSUUh -- Estrela da Casa (@estreladacasa) August 29, 2024