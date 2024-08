Neta de Silvio Santos diz que recebeu sinal do avô: 'Estará sempre comigo'

Amanda, 18, filha de Silvia Abravanel, 53, contou que recebeu um "sinal" do seu avô Silvio Santos, que morreu aos 93 anos, em 17 de agosto.

O que aconteceu

Ao tomar um achocolatado em seu café da manhã, Amanda notou que o dia e o mês de validade correspondiam aos do aniversário do comunicador. Ela compartilhou o momento inusitado nos stories de seu Instagram.

Silvio Santos completaria 94 anos em 12 de dezembro. "Hoje, em meio a um turbilhão de emoções, me deparei com esse sinal enviado por Deus. Poderia ter sido um simples café da manhã, mas tenho certeza que, através desse sinal, Deus me provocou que meu avô estará sempre comigo."

Amanda ainda afirmou que tudo a faz lembrar de Silvio. "Dia 12/12 sempre será um dia marcado em minha vida, o dia em que meu avô nasceu. Terei ele sempre em meu coração e sei que ele está me protegendo e me apoiando mesmo de muito longe. Tudo me faz lembrar você."