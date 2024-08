Nadja Haddad relembra tragédia que quase a matou: 'Sobrevivi'

Nadja Haddad, 43, relembrou um episódio que quase a matou quando ela tinha 24 anos de idade.

O que aconteceu

A apresentadora agradeceu por ter sobrevivido após levar um tiro enquanto trabalhava como repórter. Ela compartilhou a lembrança em seu perfil no Instagram.

Nadja perdeu parte do pulmão direito na ocasião.

O ocorrido completa 19 anos nesta quinta (29). "Sobrevivi! Sobrevivi por inúmeros propósitos. Para viver uma imensidão de experiências e transformações... hoje, dia 29 de agosto de 2024, a minha primeira maior experiência de dor e de 'quase morte' completa 19 anos. E nunca deixarei de lembrar e de celebrar com gratidão!", disse.

"Deus me deixou viva pra viver suas promessas. Para cuidar dos meus pais e seguir cuidando da minha mãe. Para cuidar de tantas pessoas e hoje, cuidar de um filho e de um marido. Deus me permitiu viver dores profundas e aprendi que sem servir a Ele, sem viver conforme sua Palavra, eu não me livraria dessas dores que me transformaram tanto!"

A ex-apresentadora do Bake Off Brasil finalizou o desabafo agradecendo a Deus por estar viva. "Obrigada, Deus, por ter me livrado da morte, por ter me dado uma família linda, uma profissão que amo e um coração quebrantado. Deus só vai nos revelar nosso futuro quando tivermos um encontro com o nosso passado."