Lei Rouanet aprova projeto de R$ 2,5 milhões para escola de funk em SP

O MinC (Ministério da Cultura) aprovou para captação na Lei Rouanet um projeto de R$ 2,5 milhões para a construção de uma escola de funk em São Paulo. A produtora surgiu no Baile da DZ7, um dos principais eventos do estilo na cidade, em Paraisópolis.

O que aconteceu

O projeto "Escola de Música e Funk" foi autorizado pelo MinC a buscar R$ 2,5 milhões com um patrocinador, que poderá descontar esse valor dos seus impostos, segundo a regra da Lei Rouanet. Este patrocínio ainda não foi feito.

A realizadora é o Instituto DZ7, que nasceu no baile da zona sul da cidade. O criador é Raul Nunes, dono do ClubDZ7, na rua do evento, e de uma gravadora de música na região.

A equipe quer dar cursos de produção musical, canto, edição de vídeo, composição, dança, informática, design e empreendedorismo para jovens da periferia.

Caso consiga captar o valor autorizado, o projeto vai acontecer em 2025. Serão construídas duas unidades da escola na zona sul.

A previsão é de atender anualmente 1,2 mil pessoas de 14 a 25 anos, e ajudar os formandos se tornarem profissionais do setor cultural.

O foco é no funk consciente e em outros ritmos populares na periferia, como trap, pagode e piseiro.

O Baile da DZ7 reúne milhares de fãs na comunidade de Paraisópolis. O evento foi notícia em 2019, quando nove jovens foram mortos após uma ação da PM.