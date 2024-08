Kerline compara pré-confinamento de A Fazenda e BBB: 'Record era melhor'

Kerline Cardoso comparou os hotéis usados pela Globo e pela Record para o pré-confinamento de seus respectivos reality shows, Big Brother Brasil e A Fazenda. A loira participou do primeiro em 2021 e do segundo no ano seguinte.

Ela considerou o hotel escolhido pela Record superior ao da Globo - sobretudo no quesito alimentar. "Não tem comparação: a comida do hotel da Record é muito melhor do que no do Big Brother! Dava vontade de pedir tudo! Só tinha coisa gostosa", recordou, no programa Central Splash.

A apresentadora confessou também ter passado um certo apuro no pré-confinamento do Big Brother, embora sem entrar em detalhes. "No hotel do BBB, já passei um perrenguezinho."

Bárbara Saryne mostrou-se eufórica com as revelações feitas por Kerline sobre os bastidores de ambos reality shows. "Adoro esses bastidores que só a Kerline tem. Até porque ela vivenciou os dois realities."

Davi ainda precisa de boa assessoria

Kerline Cardoso repercutiu também a fala de Davi Brito, 21, sobre um possível retorno aos reality shows. Em entrevista ao Link Podcast, o baiano afirmou que só aceitaria um outro projeto do tipo caso reunisse apenas competidores que, como ele, foram os grandes vencedores de seus realities.

A loira entendeu essa declaração como uma mais uma prova de que Davi segue carente de uma boa assessoria. "Mostra que ainda falta uma assessoria de comunicação para o Davi saber exatamente o que falar. Ele é autêntico, mas precisa de um filtro."