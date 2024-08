Karoline Lima apaga tatuagem em 'homenagem' ao ex de Virgínia; entenda

Karoline Lima, 28, explicou as razões que a levaram a remover a tatuagem que fez em homenagem à ADR, agência de Rezende, 28, ex-namorado de Virgínia Fonseca, da qual foi associada.

O que aconteceu

A influencer contou que, quando foi aceita pela agência, tatuou o nome da empresa de Rezende em comemoração. "Na época que eu entrei na agência, a gente ficava tão feliz por ser contratado, que é meio que uma celebração. Todo mundo fazia a tatuagem, e eu fiz. Eu fiquei realmente muito feliz", recordou, em um vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

Karoline deixou claro que, embora tenha muito orgulho de ter feito parte da ADR, não vê mais sentido em manter a tattoo hoje. "Eu não me arrependo de ter feito parte da ADR, não desaprendi tudo o que me foi ensinado. Mas é uma tatuagem na minha pele, que nesse momento não condiz com a minha vida, e não só essa. Tem outras."

Ela frisou que segue grata a Rezende e à equipe da agência por todo o crescimento que lhe proporcionaram. "Sempre falei isso, que sou muito grata ao Rezende, à ADR e ao Carlinhos Maia. São pessoas que me ajudaram e me deram muita visibilidade."