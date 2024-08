De Phavanello a Frota: Por onde andam atores que posaram para a G Magazine

A extinta G Magazine, revista que circulou entre 1997 e 2013 no Brasil, vai ganhar um documentário do Globoplay. A publicação apresentava ensaios fotográficos de homens nus e seminus.

Nomes como Rodrigo Phavanello, Mateus Carrieri, David Cardoso Jr. e Alexandre Frota estamparam capas icônicas que são lembradas até hoje pelo público. Veja por onde andam atores que posaram para a revista:

Anderson Di Rizzi

O ator Anderson Di Rizzi após vida fitness Imagem: Reprodução/Instagram

Anderson ocupou a capa da primeira edição da Bananaloca, revista que deu origem à G, em 1997. O trabalho mais recente do ator na televisão foi em "A Dona do Pedaço" (2019), na Globo.

Artista, que também é empresário, contou em 2023 que mudou hábitos após perceber que estava com cansaço elevado. À época, ele chamou a atenção do público ao surgir com o corpo sarado.

Mateus Carrieri

Mateus Carrieri já posou nu para a revista G Magazine, em uma delas, posou com o filho, Kaíke Carrieri Imagem: Reprodução

Artista posou quatro vezes nu para a revista G Magazine. Em uma delas, ousou ao estampar a capa da publicação com o filho primogênito, Kaíke Carrieri.

Ele vem se dedicando ao teatro e, em 2020, participou do reality show A Fazenda (Record). O ator também é muito presente nas redes sociais. Só no Instagram, Carrieri soma mais de 1,5 milhão de seguidores.

Victor Wagner

Victor Wagner posou no Imagem: Reprodução

Ator de 65 também estampou a capa da revista. À época, ele fazia sucesso ao integrar o elenco de "Xica da Silva". "Morava no Rio de Janeiro de aluguel, tinha contas para pagar e esse foi o motivo que me fez posar", contou o ator, em conversa com o Gshow.

Artista fez trabalhos na Manchete, Globo, SBT e Record. O trabalho mais recente na televisão foi em "Escrava Mãe", novela da Record que foi ao ar em 2016. Hoje, Victor trabalha como fisioterapeuta e massagista.

David Cardoso Jr.

David Cardoso Jr. segura revista em que posou nu no início dos anos 2000 Imagem: Foto Eberson Theodoro

Sex symbol na década de 90, David Cardoso Jr. arrancou suspiros do público com ensaios para a G Magazine e trabalhos, como em "Zazá" (Globo) na televisão.

Estou na melhor fase da minha vida. Não só financeiramente falando por causa do sucesso do OnlyFans, inegável que o retorno é muito bom, mas eu estou solteiro. A vida de casado para um artista é complicada porque você acaba sendo tolhido de muitas coisas, jamais faria um OnlyFans. David, em entrevista a Splash, em 2023

Rodrigo Phavanello

Rodrigo Phavanello durante A Fazenda 11 Imagem: Reprodução/PlayPlus

Famoso posou duas vezes para a G Magazine e quem o incentivou foi a mãe dele. "Minha mãe me perguntou e foi atrás. Depois me chamaram para fazer de novo." Phavanello também era figura constante da Banheira do Gugu, onde ele mergulhou várias vezes.

Sua mais nova aventura é o espetáculo "Desinfluencers", cujo nome foi proposto por ele. Uma comédia, que estreou em maio, no Teatro Santa Cruz, em São Paulo.

Alexandre Frota

Alexandre Frota fez ensaio nu para a extinta G Magazine Imagem: Reprodução

Nome em destaque na televisão por passagens por Globo, Record e SBT, Alexandre Frota se tornou o grande desejo da revista G Magazine para produção do especial da edição de número 100, em outubro de 2001. Nela, o artista faz um ensaio sensual e fica nu ao lado de outros homens para os cliques.

Já em 2011, o famoso fez a sua última aparição nu em novo trabalho para a G Magazine. Em dez anos, ele realizou cinco ensaios nus e teve as edições entre as mais vendidas da revista.

Hoje, aos 60 anos, o ator tem se dedicado à política. O ex-deputado federal é candidato a vereador em Cotia, na região metropolitana de São Paulo.

Théo Becker

Theo Becker em foto no seu perfil do Twitter Imagem: Reprodução

Ator posou nu em 2001, quando estreou como assistente de palco do Planeta Xuxa. No ano passado, ele decidiu alugar uma mansão no Rio de Janeiro para garantir um dinheiro extra. O último trabalho na televisão foi na minissérie bíblica "Lia" (2018), da Record.